TÖDEB Başkanı Bilgetekin: Gri listeden çıkış yeni fırsatların kapılarını aralayacak 

Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını değerlendiren TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, “Bu süreç, finansal teknolojiler sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz için de büyük fırsatlar sunacaktır. Uluslararası yatırımların artması, sektörümüzün global arenada daha güçlü ve rekabetçi olmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, finansal düzenlemelere uyumun ve şeffaflığın artması, fintek ekosistemimizin sürdürülebilir büyümesine destek olacaktır.” dedi.

Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Listeden çıkartılmayı Türkiye kamuoyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Başardık” mesajı ile öğrendi.

Türkiye’nin gri listeden çıkartılması hakkında yazılı bir açıklama yayınlayan TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in Singapur'da düzenlenen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurulu sonrasında yaptığı "Başardık" açıklamasıyla duyurduğu Türkiye’nin gri listeden çıkışını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'nin 2021 yılından beri yer aldığı gri listeden çıkarılması, ülkemiz adına çok önemli bir adım olup, finansal sistemimizin uluslararası standartlara uyum sağlama konusundaki başarısını göstermektedir.” diyerek süreci olumlu karşıladığını ifade etti.

"ULUSLARARASI PİYASALARDA İTİBARIMIZI GÜÇLENDİRECEK"

FATF Genel Kurulu’nun aldığı kararı ödeme ve elektronik para sektörü için de değerlendiren Bilgetekin, sürecin sektöre katkısını:

“Bu önemli gelişme, Türk fintek sektörü ve genel olarak iş dünyamız için yeni fırsatların kapılarını aralayacaktır. Gri listeden çıkışımız, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini artıracak ve sermaye akışlarında ciddi bir ivmelenme yaşanmasını sağlayacaktır. Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyordu. Bu karar, artık fonların Türkiye'ye rahatlıkla yatırım yapabileceği anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde, şirket satın alma ve birleşme süreçlerinde artış bekliyoruz.

Bu süreç, finansal teknolojiler sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz için de büyük fırsatlar sunacaktır. Uluslararası yatırımların artması, sektörümüzün global arenada daha güçlü ve rekabetçi olmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, finansal düzenlemelere uyumun ve şeffaflığın artması, fintek ekosistemimizin sürdürülebilir büyümesine destek olacaktır. Bu gelişme, Türkiye ekonomisinin genel görünümüne de olumlu yansıyacak ve enflasyonun gerilemesiyle birlikte ekonomimizin daha iyi bir seviyeye gelmesine katkıda bulunacaktır.

Bu karar Türkiye ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyididir. Türkiye'nin gri listeden çıkması, uluslararası piyasalarda itibarımızı güçlendirecek ve ekonomik istikrarımıza katkı sağlayacaktır.” şeklinde değerlendirdi.