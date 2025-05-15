Motorin fiyatına da zam geldi! Petrolde yön aşağı dönerken…

Petrolde haftanın ilk yarısında 66,75 dolara kadar yaşanan yükselişin ardından, dün benzine 1,47 TL zam gelmişti. Bugün de motorin 1,82 TL arttı ve İstanbul’da mazotun litresi 46,05 TL oldu. Buna karşılık petrol fiyatlarında son 2 işlem gününde yön yeniden aşağı döndü. Bugün Brent petrol 64,80 dolara kadar gerilerken, piyasada bunun yansımaları takip ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişin ardından, benzin fiyatlarına dün 1,47 TL zam gelmişti. Böylece İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 46,78 TL’ye yükselmişti.

Bugün de motorinin litre fiyatı 1,82 TL zamlandı. Böylece motorinin (mazotun) litresi İstanbul’da 46,05 TL, Ankara’da 46,86 TL ve İzmir’de 47,20 TL’ye yükseldi.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Akaryakıt fiyatlarındaki son artışlar, Brent petrolde bu haftanın ilk yarısında 66,75 dolara kadar ivmelenen yükselişin ardından gerçekleşti. Ancak dün ve bugün petrol fiyatlarında yön yeniden aşağı döndü. Dünkü işlemlerde %1,15 düşüşler 65,75 dolardan kapanış yapan Brent petrol, bugün de %1,5 civarında geriledi ve 64,80 dolara çekildi. Akaryakıt piyasasında da bu fiyat düşüşünün yansımaları takip ediliyor.

ABD’DE STOKLAR ARTIYOR

Petrol fiyatlarındaki son düşüşte, stoklarda yaşanan artış etkili oldu. ABD Petrol Enstitüsü verilerine göre, önceki hafta 4,49 milyon varil azalan petrol stokları, geçen hafta 4,29 milyon varil artış kaydetti. Stoklarda 2,4 milyon varil düşüş beklentisinin aksine yükseliş yaşanması, arz endişelerini de beraberinde getirerek fiyatları baskıladı.

KARADENİZ’DE ATEŞKES OLUR MU?

Bu arada bugün İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinden pozitif mesajlar gelmesi halinde, Rus petrolünün piyasalara dönüş yapabileceği yönünde spekülasyonlar da petrolde yönün tekrar aşağı dönmesinde etkili oldu.

OPEC VE TARİFE BEKLENTİLERİ

ABD-Çin arasındaki tarife geriliminin çözülmesinin ardından resesyon endişelerinin bir miktar azalması petrole destek olurken, 90 günlük süre sonuna belirsizliğin devam etmesi ve OPEC+ Grubunun mayıs ve haziranda “arz artışı” yönündeki kararları da, petrol fiyatlarında kalıcı yükselişin önüne geçiyor.