Bursa'nın İznik ilçesinde coğrafi işaretli Nazende fasulyesinde hasat başladı. Boyalıca Mahallesi'ndeki üreticiler mevcut fiyatlardan memnun olduklarını ve emeklerinin karşılığını alabileceklerini söylüyor.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde yörenin önemli tarım ürünlerinden olan Nazende fasulyesinde ilk hasat yapıldı. Sezonun başlamasıyla birlikte üreticiler ürünlerini kapalı pazar yerinde satışa sunarken, fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğü belirtildi.

'Nazende' hasadı başladı! Üretici fiyatlardan mutlu: Emeğimizin karşılığını alacağız

KİLOSU 100 İLA 120 LİRA ARASINDA

Boyalıca Mahallesi'nde yetiştirilen ve lezzetiyle bölge genelinde rağbet gören Nazende fasulyesi, kapalı pazar yerinde alıcı bulmaya başladı. Bölgede alım yapan Halil Uzun Kardeşler tarafından fasulyenin kilogramı 100 ila 120 liradan işlem görüyor. İlk hasatla birlikte hareketlenen pazarda üreticiler, sezonun verimli geçmesini beklediklerini ifade etti.

'Nazende' hasadı başladı! Üretici fiyatlardan mutlu: Emeğimizin karşılığını alacağız

ÜRETİCİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALABİLECEK

Üreticiler, mevcut fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, piyasanın bu seviyelerde devam etmesi halinde emeklerinin karşılığını alabileceklerini söyledi. İlk hasadın başlamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde ürün miktarının artması ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

'Nazende' hasadı başladı! Üretici fiyatlardan mutlu: Emeğimizin karşılığını alacağız

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