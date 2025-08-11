"Neden yetişmesin?" diyerek bu işe girdi! Şimdi 15 çalışanı var

Ziraat Mühendisi Emine Çetrez, bir dönem çilek ihracat firmalarının birinde çalıştı. Meslek hayatı boyunca çilekle yakından ilgilendiğini ifade eden Çetrez, bu nedenle çilek hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu söyledi.

Bayburt'ta çilek yetiştiriciliğine başlamadan önce Demirözü sakinleriyle tanışıp ortak iş yaparak mısır yetiştiren Çetrez şunları söyledi:

ÖNCE MISIRA, SONRA ÇİLEĞE EL ATTI "Bir akrabamız vasıtasıyla Orhan Kaymak ve Alaattin Kaymak ile tanıştım. Kendileri Demirözü'nün sakinlerinden, ortak mısır işi yaptık, mısır yetiştirdik. Daha sonra ben çilek Bayburt'ta niye olmasın diye düşündüm ve böylelikle burada çilek yetiştirmeye karar verdik"

"ÇİLEK GAYET GÜZEL OLDU"

Bayburt'un konumu gereği yetişen çileğin farklı bir tada ve aromaya sahip olduğuna dikkat çeken Çetrez, "Demirözü bin 650 rakıma sahip bir yer, çilek gayet güzel oldu. Tadı, aroması diğer sahilde yetişen çileklerden daha fazla, daha yoğun. İçinin briks oranı(konsantrasyon oranı) doluluk oranı, rengi, kalitesi çok farklı" dedi.

15 KADINA UMUT OLDU

20 dönüm tarlada çilek yetiştiriciliğine başlayan ve 15 kadınla birlikte canla başla çilek hasadı yaparak Demirözülü kadınlara istihdam kapısını aralayan Çetrez, "20 dönüm alanda çilek yetiştiriyoruz, 20 dönümle başladık ve gelecekte nasıl olur bilemiyorum. Buradaki kadınlara bir istihdam kapısı açmış olduk, şu an 15 kadın çalışanımız var. Kadınlar devamlı geliyorlar çileğin otunu temizliyorlar, toplamasına yardım ediyorlar, çileğin stolon dediğimiz kollarını yatırarak yeni çilek fidesi üretiyorlar. Böylelikle onlara da bir iş kapısı açılmış oldu" diye konuştu.

Tarlada çalışan kadınlar ise işlerinden memnun olduklarını belirterek, elde ettikleri gelirle ev ekonomisine katkı sağladıklarını bildirdiler.