Nusret, restoranındaki milyonluk hesabı paylaştı! Lüks araba parasına akşam yemeği

21 Ocak 2024 16:51 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 16:51

Nusret, Dubai'deki restoranında ödenen bir hesabın fişini paylaştı. Nusret'in Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, hesabın 3,2 milyon TL geldiğini görenler şoke oldu. Bazı takipçiler Türkiye'deki ekonomik durum nedeniyle Nusret'e tepki gösterirken, bazıları fiyatlarnı normal olduğunu savundu.

Görenleri şaşkına çeviren fişte birçok yemek ve içecek sipariş edildiği görüldü. 398 bin 630 Birleşik Arap Emirlikleri (BAU) dirhemi tutarındaki hesap, güncel döviz kuru ile 108 bin 547 dolara karşılık geldi. Bu, yemek için 3 milyon 256 bin 410 TL ödendiği anlamına geliyor.

İşte Nusret’in "Para gelir, para gider" notuyla paylaştığı o hesap:

Hesaba göre 3 altın bifteğin 5 bin 100 dirhem (41 bin 928 TL), 11 altın baklavanın 4 bin 620 dirhem (37 bin 981 TL) ödendi. Servis için ise garsonlara 90 bin dirhem (740 bin TL) bahşiş bırakıldı.