Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilde hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu ile 70 bin 400 genç çiftin desteklendiğini açıkladı.

Hükûmetin aile odaklı politikalarında 81 ilde çalışma yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da düzenlenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı’nda yaptığı konuşmada gençlerin aile kurmasına destek olmak maksadıyla başlatılan Aile ve Gençlik Fonunu 81 ile yaygınlaştırdıklarını, 70 bin 400 genç çiftin bu fondan yararlanmaya hak kazandığını söyledi.

Göktaş “Bugün itibarıyla 56 bin 400 genç çiftimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik” dedi.

Dinamik nüfus yapısını koruyacak politikaları kurumsal kapasitelerini güçlendirerek kalıcı hâle getirdiklerini, Türkiye’nin dört bir yanında 19 binden fazla faaliyet gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Göktaş “Ailelere ve evlenecek gençlere destek olmak amacıyla 2 bin 24 indirim anlaşması yaptık. Finansal destekler, eğitim programları, kültürel faaliyetler, dijital dönüşüm projeleri gibi, aileyi güçlendiren projeleri hayata geçirdik” dedi.

Ailenin toplumun en önemli kalesi olduğunu, bu yapıyı koruyup güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını, çalışmaların tekil başlıklar yerine birbirini tamamlayan bütün olarak yürütmeye çalıştıklarını söyleyen Göktaş “Koordinasyon Kurulumuz eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet, güvenlik ve istihdam çalışmalarıyla her aileye farklı hizmet götürür. Kurul mekanizması hizmetleri koordineli şekilde yürütmemizi sağlar” ifadesini kullandı. Göktaş, 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin de yakında hayata geçeceğini ifade etti.

