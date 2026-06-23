Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) liderliğinde; Türkiye mobilite sektöründeki inovatif girişimleri desteklemek ve sektörel ivmeyi yatırımlarla güçlendirmek maksadıyla hayata geçirilen ‘OiBVenture Mobilite İnovasyon Fonu’ tanıtıldı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, otomotiv sektörünün son 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu olduğunu, ihracattan yüzde 15’in üzerinde pay aldığını söyledi. Otomotiv sektöründe paradigma değişiminin yaşandığını ifade eden Bolat, “Fonun hedefleri, üretim, tedarik, hizmet sürecinde yaşanan köklü değişikliğe finansal ve stratejik destek sağlamak” dedi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı ise “Yıl sonuna kadar 43 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Otomotiv sektörünün ortalama 9,3 dolar olan kilo başına ihracat değerini 10 doların üzerine çıkartmak üzere çalışıyoruz” diye konuştu.

Erken aşama teknoloji girişimlerinin en büyük ihtiyacı olan sermayeye erişimi bu fonla kolaylaştıracaklarını söyleyen Yazıcı, şöyle konuştu:

OİB tarafından kaynak taahhüdü olarak belirlenen 75 milyon TL’nin fon hesabına aktarılması ile fonumuz işler hâle geldi. Amacımız beş yıl içinde 25 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştırmaktır. Fonumuzun yatırım odağında; yazılım temelli otomotiv çözümleri, robotik, otomasyon, ileri sürüş destek sistemleri, yapay zekâ, siber güvenlik, bağlantılı araç teknolojileri, elektrifikasyon ve batarya teknolojileri gibi alanlar yer alacak.

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