Türkiye Gazetesi, dijital alanda peş peşe önemli adımlar atmaya devam ediyor. 2025’in son döneminde yenilenen ve yapay zekâ ile desteklenerek ‘haberi sesli dinle’, ‘özet’, ‘e-Gazete’, ‘abonelere reklamsız deneyim’, ‘gazete arşivi’ gibi hizmetleri okuyucularla buluşturan turkiyegazetesi.com.tr şimdi de ‘faizsiz finansman’ alanında hizmet veren yeni sayfasını yayına aldı.

Tasarruf Ortağım sayfası, katılım bankacılığı, tasarruf şirketleri ve yatırım alanında okuyuculara önemli bilgiler aktaracak. Okuyucular Tasarruf Ortağım ile faiz yüküne girmeden ev ve araba sahibi olmanın yollarını keşfedecek. Ayrıca kendilerine en uygun tasarruf planlarını hesaplayabilecek ve kampanyaları hemen görebilecek. İşte turkiyegazetesi.com.tr bünyesinde yayın hayatına başlayan Tasarruf Ortağım ile okuyuculara sunulacak kolaylıklar:

FİNANSMAN VE KÂR PAYI HESAPLAMA

Katılım bankaları tarafından faizsiz şekilde sunulan finansman ve kâr payı hesaplamaları, Tasarruf Ortağım sitesinden kolaylıkla yapılabilecek. Okuyucular banka banka gezmek yerine tek sayfadan kendilerine en uygun seçeneği rahatlıkla bulabilecek.

Faizsiz kazanç rehberi ‘Tasarruf Ortağım’ yayında!

YATIRIM HESAPLAMA

Elindeki birikimlerini bir yatırıma çevirecekler ya da yatırımlarını nakde çevirmek isteyenler, hesaplamasını Tasarruf Ortağım ile yapabilecek. Örneğin, elinde 200 bin TL parası olan bir vatandaş, bu parayla kaç gram altın alabileceğini hesaplayabilecek. Tam tersi elindeki altının kaç para ettiğini görebilecek.

FAİZSİZ EV VE ARAÇ ALMA PLANI

Katılım bankaları ve tasarruf şirketlerinin sunduğu konut ve araç finansmanlarına Tasarruf Ortağım ile ulaşılabilecek. Takipçiler site site gezmeden kendilerine en uygun tasarruf planını seçebilecek. Ayrıca en yeni kampanyalar, anlık olarak okuyuculara aktarılacak.

İSLAMİ FİNANS SÖZLÜĞÜ

Tasarruf Ortağım ile “İslami Finans” alanında merak edilen kelimelerin anlamları tek tıklama ile öğrenilebilecek.

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1.000 TL NE KADAR OLDU?

Borsa, dolar, avro ve altın gibi yatırım araçlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık değişimleri grafik ile servis edilecek. Okuyucular 1.000 TL’lik yatırımlarının değişikliğini görebilecek.



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