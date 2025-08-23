Oltaya balık yerine takılan canlı şoke etti
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kocaeli’de balık tutmak isteyen vatandaşın başına ilginç bir olay geldi. Balık tutmak için attığı oltaya martı takılınca şaşıran balıkçı, martıyı zarar görmeden yeniden özgürlüğüne bıraktı.
Balık tutmak için Darıca Dudayev Sahili’ne gelen vatandaşın oltasına balık yerine martı takıldı. Durumu fark eden amatör balıkçı hemen harekete geçti. Martının zarar görmemesi için dikkatlice müdahale eden balıkçı, hayvanı oltadan kurtardı.
MARTIYI SERBEST BIRAKTI
Kısa süreli paniğin ardından martının sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Balıkçı, martıyı yeniden denize bıraktı. Olayı gören vatandaşlar balıkçının duyarlı davranışını takdir etti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin