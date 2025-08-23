Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Oltaya balık yerine takılan canlı şoke etti

Oltaya balık yerine takılan canlı şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli, Balıkçılık, Martı, Doğa, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’de balık tutmak isteyen vatandaşın başına ilginç bir olay geldi. Balık tutmak için attığı oltaya martı takılınca şaşıran balıkçı, martıyı zarar görmeden yeniden özgürlüğüne bıraktı. 

Balık tutmak için Darıca Dudayev Sahili’ne gelen vatandaşın oltasına balık yerine martı takıldı. Durumu fark eden amatör balıkçı hemen harekete geçti. Martının zarar görmemesi için dikkatlice müdahale eden balıkçı, hayvanı oltadan kurtardı.

Oltaya balık yerine takılan canlı şoke etti - 1. Resim

MARTIYI SERBEST BIRAKTI 

Kısa süreli paniğin ardından martının sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Balıkçı, martıyı yeniden denize bıraktı. Olayı gören vatandaşlar balıkçının duyarlı davranışını takdir etti.

Oltaya balık yerine takılan canlı şoke etti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyanın en korkunç volkanı Kilauea Yanardağı 11.kez patladıFenerbahçe'nin son transferi resmi imzayı attı! Açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şimşek ekonomideki son gelişmeyi böyle değerlendirdi: Önemli bir hedefe daha ulaştık - Ekonomi"Önemli bir hedefe daha ulaştık"Bu sene az çıktı, fiyatlar uçtu! 150 gramlık olanı 350 TL’ye satılıyor - EkonomiBu sene az çıktı, fiyatlar uçtu! 150 gramlık olanı 350 TL’ye satılıyorÇin'de üretilip Türkiye'ye teslim edilecek! 273 metrelik dev üretimi 4'e katlayacak - Ekonomi273 metrelik dev üretimi 4'e katlayacakRecep İvedik ile ünlendi! "Bu arabadan bir şey olmaz" diyenler şimdi görünce şaşırıyor - Ekonomi"Bu arabadan bir şey olmaz" diyenler inanamıyorStres, fıtık, astım, bronşit... Birçok hastalığa iyi geliyor! Bir taştan fazlası, fiyatı 200 TL'den 50 bin TL'ye kadar çıkıyor - EkonomiFiyatı 200 TL'den 50 bin TL'ye kadar çıkıyorAroması hayran bırakıyor! 'Havran siyahı'nda hasat başladı, 680 ton verim bekleniyor - EkonomiAroması hayran bırakıyor! 'Havran siyahı'nda hasat başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...