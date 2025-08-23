Oltaya balık yerine takılan canlı şoke etti

Balık tutmak için Darıca Dudayev Sahili’ne gelen vatandaşın oltasına balık yerine martı takıldı. Durumu fark eden amatör balıkçı hemen harekete geçti. Martının zarar görmemesi için dikkatlice müdahale eden balıkçı, hayvanı oltadan kurtardı.

MARTIYI SERBEST BIRAKTI

Kısa süreli paniğin ardından martının sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Balıkçı, martıyı yeniden denize bıraktı. Olayı gören vatandaşlar balıkçının duyarlı davranışını takdir etti.