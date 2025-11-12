OVP'deki hedef gerçekleşecek mi? S&P'den Türkiye için enflasyon açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, İstanbul'da 2025 Türkiye Sermaye Piyasaları Konferansı düzenledi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, S&P Global Türkiye Direktörü Frank Gill toplantı sonrası Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

YÜZDE 16'LIK 2026 ENFLASYON HEDEFİ TUTACAK MI?

Frank Gill, Türkiye’de yıllık enflasyonun hali hazırda yüzde 30 civarında olduğunu ve tahminlerinin bu yıl sonu için yüzde 28 olduğunu dile getirdi.

Şu ana kadar çekirdek enflasyonun kalıcılığına ve gıda enflasyonuna yönelik risklerin oldukça iyi kontrol altına alındığını ancak risklerin sürdüğünü söyleyen Gill, "Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16. Bizim gelecek yıl için ortalama enflasyon tahminimiz yüzde 20 seviyesinde." dedi.

"TÜRKİYE'NİN MUAZZAM BİR POTANSİYALİ VAR"

Gill, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye dönme sürecinde enflasyonun tek haneye düşürülmesinin belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

Türk şirketlerinin, hanelerinin, işletmelerinin tasarruflarını TL olarak tutma konusunda ikna etmenin önemine işaret eden Gill, bunun yerel para piyasalarını derinleştirmeye yardımcı olacağını ve nihayetinde ekonomiye fayda sağlayacağını belirtti.

Gill, "Çok yüksek enflasyon ekonomik kararları çarpıtma eğilimindedir. İnsanlar kısa vadede uzun vadeli yatırım yapmadıklarını düşünüyorlar. Ayrıca sermaye girişlerinin kalitesine de bakıyoruz, yani dünyanın geri kalanından gelen sermaye girişlerinin çoğu kısa vadeli oldu. Bunlar gecelik takas piyasasına portföy girişleriydi. Net doğrudan yabancı yatırımları belki GSYH'nin yüzde 0,4 puanına karşılık geliyor ki bu oran, Türkiye gibi bir ekonomi için düşük. Konum olarak, Türkiye, Asya ve Avrupa'yı bağlıyor, muazzam bir potansiyeli var."

"TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU SEVİYESİ ŞU AN İÇİN MAKUL"

Türkiye'nin kredi notuna ilişkin de konuşan Gill, "Bizim tarafımızda, Türkiye'nin mevcut uzun vadeli kredi notu BB- ve görünüm durağan. Şu an için bu seviyenin makul olduğunu düşünüyoruz. Riskler dengeli, mali sonuçların oldukça cesaret verici olduğunu düşünüyorum. Ancak, özellikle de hane halkının gelecek yıl nasıl davranacağı, dolar mevduatlarına geri dönüp dönmeyeceği, yurt içinde dolar talebi olup olmayacağı gibi konularda hala bazı cevaplanmamış sorular olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gill, 2026 takvimini henüz yayınlamadıklarını belirterek, Türkiye için bir sonraki not değerlendirmesinin 2026'nın bahar döneminde gerçekleşebileceğini ifade etti.