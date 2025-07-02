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2,5 milyar liralık ödeme! Üreticilerin hesaplarına bir bir yattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2,5 milyar liralık ödeme! Üreticilerin hesaplarına bir bir yattı
Tarım, Orman Bakanı, Ödeme, Avans, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerinin hesaplarına toplam 2 milyar 465 milyon lira avans ödemesi yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerine toplam 2 milyar 465 milyon liralık avans ödemesinin hesaplara aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödemelerin Türkşeker aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Toplamda 2 milyar 465 milyon lira olmak üzere kimyevi gübre avansı ve birinci nakdi çapa avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Pancar üreticilerine 2 milyar 465 milyon lira ödeme! Pancar üreticilerine 2,5 milyar liralık avans ödemesi yapıldı - 1. Resim

PANCAR ÜRETİCLERİNE ÖDENDİ

Paylaşılan bilgilere göre, şeker pancarı üretim sözleşmesi kapsamında 1 milyar 578 milyon liralık kimyevi gübre avansı ve 887 milyon liralık birinci nakdi çapa avansı, pancar üretmek için sözleşme imzalayan üreticilere ödendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik destekleme ve avans ödemelerinin üretimi artırmayı ve girdi maliyetlerini azaltmayı hedeflediğini vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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