Patronlar, Türkiye'de İş Dünyası'nı takip ediyor

7 Aralık 2023 04:19 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 04:20

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, aralık sayısını okuyucularıyla buluşturdu. Dergi, son dönemde yükselişini gittikçe artıran elektrikli otomotiv sektörünü masaya yatırdı. Depremle birlikte hayatımıza giren dirençli kentler konusunu ise dosya olarak paylaşan Türkiye’de İş Dünyası, adım adım yeni yıla yaklaşırken, ışığı en çok parlayan mücevher sektörünü tüm hatlarıyla ele aldı.

Kapağına Mehmet Tevfik Nane’yi taşıyan dergi, aralık sayısının lansmanını Le Vapeur Magique ile İstanbul Boğazı’nda yaptı. Dr. Öğretim Üyesi Ada Beyza Toksoy’un sunumuyla gerçekleşen buluşmaya; Kültür ve Turizm eski Bakanı Dr. Bülent Akarcalı, Büyükkaya Broker Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Büyükkaya, Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, Oğuz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, İMES Başkanı Kemal Akar, Tezmaksan CFO’su Gökhan Savun ve Taç Porselen ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

İŞ DÜNYASININ EN ÇOK OKUNAN DERGİSİ

Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, “İkinci yıla girerken dergimiz Türk iş dünyasının en çok okunan dergisi oldu. AGS Global adlı araştırma şirketinin verilerine göre; iş dünyasının haberleri en çok okuduğu mecralar arasında ‘dergi’ olarak ‘ilk sırada’ yer alıyoruz. Adımızı zirveye taşımanın gururunu sizlere borçluyuz” dedi.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Dr. Bülent Akarcalı da aynı zamanda TGRT Ekonomi Müdürü olan Celal Toprak’ın ekonomi yayıncılığındaki tarafsızlığına vurgu yaparak “Ben ekonomiyi Celal Bey’den dinliyorum. Kendisinin kamuoyunu bilinçlendirmedeki bilinci ve dürüstlüğüne saygı duyuyorum” diye konuştu.

Ekonomiye sundukları katkıdan dolayı Büyükkaya Broker Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Büyükkaya, Taç Porselen ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, Oğuz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, Tezmaksan AŞ CFO’su Gökhan Savun, İMES Başkanı Kemal Akar, EKO Pırlanta Kurucu Sahiplerinden Melissa Güzeliş, Le Vapeur Magique adına Restoran Müdürü Emre Özçelik’e sertifika verildi.

ENVER ÖREN'İN SÖZÜYLE ÖVGÜ

Etkinlikte konuşan Büyükkaya Broker Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Büyükkaya, “Rahmetli Enver Ören’in hiç unutamadığım bir sözünü hatırlatmak isterim; ‘Ben bakır alıyorum altın oluyor ama sanmayın ki bu sadece benim kabiliyetim sayesinde oluyor.’ Türkiye’de İş Dünyası dergisi de altın oluyor. Çünkü görüyorum ki dergide emeği geçen herkes büyük bir gayret sarf ediyor” dedi. Oğuz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz ise “Birçok market zincirine sunduğumuz Juss meyve sularımızla öne çıkıyoruz. İlerleyen zamanlarda da yeni çalışmalarımızla karşınıza çıkmaya hazırlanıyoruz” dedi. Tezmaksan CFO’su Gökhan Savun da “Türkiye’de birinci, Avrupa’da da ilk üç içerisindeyiz. Gelecekte üretimin robotlarla otomasyon üzerine yapılacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda da İstanbul Kırkağaç’ta ve Sivas’ta yatırımlarımız bulunuyor” şeklinde konuştu. EKO Pırlanta Kurucu Ortağı Melissa Güzeliş ise “İlk ödülümüzü Türkiye’de İş Dünyası dergisinden alıyoruz. Umarım başarılarınız bizlere de geçer” diyerek duyduğu heyecanı dile getirdi. Le Vapeur Magique’un Restoran Müdürü Emre Özçelik “Türkiye’de İş Dünyası dergisini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.