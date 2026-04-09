Petrol 60 dolara düşer mi? 'Pompa' için Goldman’dan kritik tahmin
Petroldeki son düşüş sonrası “akaryakıtta indirim” beklentileri arttı. Ancak ateşkese rağmen durumun “kırılgan” olması, Hürmüz spekülasyonlarının sürmesi, birçok petrol tankerinin bölgeden uzaklaşması ve hasarlar sebebiyle arzda hızlı artış beklenmiyor. Petrol fiyatlarının yıl başındaki 60 dolar seviyelerine kısa vadede gerilemesi de beklenmezken; ateşkes sonrası ABD’li Goldman’dan, depoları da ilgilendiren petrol tahmini geldi!
- ABD ve İran arasında iki haftalık kırılgan bir ateşkes ilan edildi ve yarın Pakistan'da ilk müzakereler gerçekleşecek.
- Orta Doğu'da ateşkes ihlalleri, Hürmüz Boğazı ile ilgili spekülasyonlar ve İsrail'in Lübnan'a saldırması petrolde tansiyonu yüksek tutuyor.
- Denizlerde petrol taşıyan tankerlerin birçoğu daha güvenli tedarik için rotasını ABD'ye çevirdi ve bunların Orta Doğu'ya dönmesi aylar sürebilir.
- Körfez'de bazı petrol ve enerji üretim sahalarının hasar görmesi nedeniyle Kuveyt, yeniden savaş öncesi üretime ulaşmanın 5 ay sürebileceğini belirtti.
- Goldman Sachs, iki haftalık ateşkesin ardından Brent petrolün varil fiyatının ikinci çeyrekte 90 dolar olabileceğini öngördü ve kalıcı ateşkes sağlanamaması durumunda dördüncü çeyrekte 115 dolara yaklaşabileceği uyarısında bulundu.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ABD ve İran arasında 2 haftalığına ilan edilen “kırılgan ateşkes” takip edilirken, yarın Pakistan’da gerçekleşecek ilk müzakereler bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde 90 dolar sınırına kadar gerilese de bugünkü işlemlerde yeniden (TSİ 08:15 itibarıyla) 97 doların üzerine çıktı. Orta Doğu’da ateşkes ihlalleri, Hürmüz Boğazı ile ilgili spekülasyonlar ve İsrail’ın Lübnan’a saldırması petrolde tansiyonu yüksek tutuyor.
GEMİLER ROTA DEĞİŞTİRDİ
Enerji piyasası uzmanları; denizlerde petrol taşıyan tankerlerin birçoğunun haftalardır rotasını daha güvenli tedarik için ABD’ye doğru çevirdiğini, bunların yeniden Orta Doğu’ya dönmelerinin aylar sürebileceğini, ancak “kalıcı bir ateşkes” ve “Hürmüz’deki problemlerin çözümü” ile geri dönüşlerin hızlanabileceğini belirtiyor.
NAKLİYE VE ÜRETİM KISITLARI
Öte yandan Körfez’de bazı petrol ve enerji üretim sahalarının hasar görmesinin ardından tadilatın da zaman alabileceği ifade ediliyor. Kuveyt tarafından yapılan açıklamada, yeniden savaş öncesi üretime ulaşmanın 5 ay sürebileceği ifade edildi.
PETROL 60 DOLAR OLUR MU?
Ateşkesteki kırılganlığın yanı sıra nakliye ve üretim imkanlarındaki kısıtlamalar, “petrol arzının da hızla artmayabileceği” öngörülerini destekledi. Böylece petrol fiyatının yılın başındaki 60 dolar seviyesine geri çekilme beklentileri de oldukça zayıfladı. Bu arada ateşkes de dahil olmak üzere yaşanan son gelişmelerin ardından, petrol fiyatları ile ilgili güncel tahminler de gelmeye başladı.
GOLDMAN’DAN TAHMİN
ABD’li Goldman Sachs, iki haftalık ateşkesin ardından yaptığı ilk değerlendirmede, Brent petrolün varil fiyatının ikinci çeyrekte 90 dolar olabileceğini öngördü. Banka, daha önceki analizinde 99 dolar tahmininde bulunmuştu. Açıklamada " Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının zaten hafifçe artması göz önüne alındığında, ikinci çeyrek tahminimizi biraz aşağı çekiyoruz" denildi.
115 DOLAR UYARISI!
Risklere de dikkat çeken Goldman, kalıcı ateşkesin sağlanamaması ve Orta Doğu'da günlük 2 milyon varil civarında sürekli üretim kaybı yaşanması gibi kötü bir senaryoda, Brent fiyatının dördüncü çeyrekte ortalama 115 dolara yaklaşabileceği uyarısında bulundu.