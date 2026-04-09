Pet suya %40 petrol zammı! Ucuz ürün için ‘gel-al’ tavsiyesi
Zincir marketlerde şubat ayında 26,00 TL olan 5 litrelik su, 1,5 ayda 36,00 TL’ye çıktı. BU süreçte 5 litrelik suya %38,45 oranında zam geldi. Sektör temsilcileri, “Petrol fiyatlarındaki artış, ambalajlı sularda ham madde ve nakliye fiyatını yükseltince, zam da kaçınılmaz oldu. Ancak tüketiciler toptancılara doğrudan giderek daha ucuz su bulabilir. Böylece son perakende noktasındaki nakliye ve kâr marjı aradan çıkıyor” tavsiyesinde bulunuyor.
TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’daki gerilimle birlikte son 6 haftada petrolde yaşanan yükselişler, iç piyasada özellikle ambalajlı su fiyatlarında ciddi fiyat artışlarını beraberinde getirdi. En çarpıcı yükseliş 5 litrelik pet şişe sularda gözlemlendi.
Zincir marketlerde şubat ayında 26,00 TL olan 5 litrelik su, mart ortasında 29.50 TL’ye yükseldi. Dün ise ikinci bir zamla fiyatlar 36,00 TL’ye çıktı. Böylece 1,5 aylık süreçte 5 litrelik suya %38,45 oranında zam geldi.
İLK SEBEP NAKLİYE
İstanbul Beykoz’da faaliyet gösteren büyük bir su toptancısı, gazetemize yaptığı açıklamada, fiyatlara gelen zammın 2 temel faktörden kaynaklandığını söyledi. Savaş öncesinde mazot fiyatının 55 TL olduğunu ancak bugün 80 TL’nin üzerine kadar çıktığını belirten sektör temsilcisi, “Su, doğrudan nakliye işidir. Nakliye maliyeti ise yakıt giderine bağımlı. Motorindeki fiyat artışı, su fiyatlarına da kaçınılmaz olarak yansıyor” dedi.
İKİNCİ SEBEP HAM MADDE
Öte yandan ambalajlı suların üretiminde kullanılan pet şişelerin ana ham maddesini de petrol oluşturuyor. Pet şişeler, petrolden elde edilen ve “polietilen tereftalat” adı verilen bir plastik türünden üretiliyor.
Sektör temsilcisi, petrol fiyatlarında bu yıl yaşanan yükselişin boyutunun ateşkes sonrasında bile hâlâ %50’nin üzerinde seyrettiğini, bunun da ham madde maliyetini artırarak su fiyatlarını etkilediğini belirtiyor.
“GEL-AL” DAHA UCUZ
Bu arada su toptancıları, tüketicilerin daha uygun fiyata su bulabileceğini de belirterek, “Bunun için toptancılara doğrudan kendileri giderek toplu alım yapabilirler. ‘Gel-al’ dediğimiz bu yöntemde son perakende nakliye gideri ve market kârı aradan çıkıyor. Böylece piyasada 25,00 TL’ye de 5 litrelik su bulmak mümkün oluyor” diye konuşuyor.