ABD-İsrail ve İran gerilimi petrol piyasalarını dalgalandırdı. Brent petrolün varili gün içinde 119 doları görmesinin ardından 108,44 dolara kadar geriledi. Trump’ın açıklamaları ve ABD’nin yaptırımları gevşetme olasılığı fiyatları aşağı çekti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleri sonucu küresel ticarette önemli geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması, arz endişelerini beraberinde getirdi. Bu durum ise petrol fiyatlarındaki hareketliliği etkiledi.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 110 doların altına indi.

GÜN İÇİNDE 119'U AŞTI

Gün içinde 119,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı saat 20.56 itibarıyla 108,44 dolardan alıcı buldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,9 dolardan işlem görüyor.

TRUMP'IN SÖZLERİ GERİLETTİ

Petrol fiyatları, İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı ve İran'dan sert bir misilleme sonrası yükselmişti. İran, altyapısının yeniden hedef alınması halinde "sıfır kısıtlama" göstereceği uyarısında bulundu ve Katar ile Kuveyt de dahil olmak üzere bölge genelindeki enerji tesislerine saldırılar düzenledi.

Enerji altyapılarına düzenlenen saldırıların etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın olası saldırılara ilişkin açıklamaları sonrası kısmen geriledi.

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya İran'ın petrol ve doğalgaz altyapısını hedef almaması yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi.

"YAPTIRIMLAR GEVŞETİLEBİLİR"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de bugün yaptığı açıklamada, küresel arzı artırmak ve fiyatları düşürmeye yardımcı olmak amacıyla ABD'nin açık denizdeki tankerlerde tutulan İran petrolüne yönelik yaptırımları yakında gevşetebileceğini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası