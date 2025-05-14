Petrolde beklenmedik adımlar: Yatırımlar azalıyor, üretim riski artıyor! Fiyattaki düşüş nelere yol açacak?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bugün yayımladığı raporda, OPEC+ dışı ülkelerin 2025 petrol arzı tahminini düşürdü. Fiyat düşüşü nedeniyle bu ülkelerde yatırımın da azalacağını bildirdi. OPEC+ ülkelerinde toplam petrol üretimi Nisan ayında 106 bin varil azalarak günlük 40,92 milyon varile geriledi. Bu düşüşte en büyük pay, OPEC+ hedeflerini aşan Kazakistan’a ait.

OPEC, bugün (14.05.2025) yayımladığı aylık raporda, ABD ve diğer OPEC+ dışı ülkelerden gelecek petrol arzı artışı tahminini düşürdü ve petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak bu ülkelerde sermaye harcamalarının da azalacağını öngördü.

Rapora göre, OPEC+ dışında kalan ülkelerden (bu gruba ABD de dahil) 2025 yılında petrol arzı günde yaklaşık 800 bin varil artacak. Bu rakam, bir önceki ayki 900 bin varil tahminine göre aşağı yönlü revize edildi.

OPEC+ dışındaki arz artışının yavaşlaması, piyasayı dengelemek isteyen OPEC+ için bir avantaj olarak görülüyor. Özellikle ABD kaya petrolündeki hızlı üretim artışı, son yıllarda petrol fiyatlarını baskı altına almıştı.

FİYAT BASKISI, YATIRIM DÜŞÜŞÜ

Yahoo Finance'ın haberine göre, son haftalarda petrol fiyatları, OPEC+’nın Mayıs ve Haziran’da beklenenden hızlı arz artırma kararı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifeleri nedeniyle baskı altında kaldı. Çarşamba günü yayımlanan raporun ardından Brent petrol varili 66 doların altında işlem gördü. 5 Mayıs’ta Brent petrol 2021’den bu yana en düşük kapanış olan 60 dolara yaklaşmıştı.

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OPEC raporunda, 2025 yılında OPEC+ dışındaki ülkelerde arama ve üretim yatırımlarının yıllık bazda %5 azalmasının beklendiği bildirildi. 2024’te ise bu yatırımlar 3 milyar dolar artarak 299 milyar dolara ulaştı.

Rapor, bu yatırım düşüşünün 2025 ve 2026’daki üretim seviyelerini olumsuz etkileyebileceğine, verimlilik çabalarına rağmen bu durumun sektörde zorluk oluşturacağına işaret etti.

TALEP TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

OPEC, küresel petrol talebi artışına ilişkin 2025 ve 2026 tahminlerini değiştirmedi. Geçen ay, ilk çeyrek verileri ve ticaret tarifelerinin etkisiyle bu tahminleri aşağı çekmişti. Ancak bu hafta ABD ile Çin arasında varılan 90 günlük ticaret anlaşmasının belirsizliği azalttığı belirtildi.

“Bu kısa süreli ticaret anlaşması, daha kalıcı anlaşmaların önünü açabilir. Ancak bu durum, önceki tarifelere kıyasla daha yüksek oranlarla normalleşmiş bir ticaret akışına işaret ediyor,” denildi.

KAZAKİSTAN ÜRETİMİ DÜŞTÜ

OPEC raporuna göre, OPEC+ ülkelerinde toplam petrol üretimi Nisan ayında 106 bin varil azalarak günlük 40,92 milyon varile geriledi.Bu düşüşte en büyük pay, OPEC+ hedeflerini aşan Kazakistan’a ait. Ülkenin üretimi 41 bin varil azalsa da, halen belirlenen kotanın üzerinde seyrediyor.

OPEC+, daha önce piyasa desteği için uyguladığı üretim kesintilerini kademeli olarak kaldırma planı doğrultusunda, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında üretimi beklenenden fazla artırma kararı almıştı.