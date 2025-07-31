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Peynir ekmek gibi satıp 45 milyon TL kazandılar! Kiminin adı "Taşkın Kral", kiminin ise "Yayla Çiçeği"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Peynir ekmek gibi satıp 45 milyon TL kazandılar! Kiminin adı &quot;Taşkın Kral&quot;, kiminin ise &quot;Yayla Çiçeği&quot;
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da Karacabey Harası'nda tay satışı heyecanı yaşandı. Taylardan 68'i 75 ile 3 milyon lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya alınan "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. TİGEM, tay satışından toplamda 45 milyon TL gelir elde etti.

Bursa'da Karacabey Harası'nda tay satışı heyecanı yaşandı.

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 68'i 75 ile 3 milyon lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

Peynir ekmek gibi satıp 45 milyon TL kazandılar! Kiminin adı "Taşkın Kral", kiminin ise "Yayla Çiçeği" - 1. Resim

 

EN PAHALISI TAŞKIN KRAL: 3 MİLYON TL

İhalenin en pahalısı, İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya alınan "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.

"Taşkın Kral"ı, yine İshak Şahin'in 2 milyon 800 bin liraya satın aldığı "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ile 2 milyon liraya Mehmet Çelik'in aldığı "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 68 tayın satışından toplam 45 milyon 485 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Peynir ekmek gibi satıp 45 milyon TL kazandılar! Kiminin adı "Taşkın Kral", kiminin ise "Yayla Çiçeği" - 2. Resim

TİGEM, ilk defa bu satışlarda hibrit yöntemi kullanarak çevrimiçi teklif alarak e-satış ile tay sattı. Bu yöntem sayesinde TİGEM'in tay fiyatlarının değerlendiği de gözlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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