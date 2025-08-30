POS’la pazarda alışveriş katlandı! Esnaf da vatandaş da memnun

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - 15 gündür uygulamada olan sistem, hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürdü. Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, esnaf ve vatandaşların bu sistemi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Vatandaşların artık her ihtiyacında kredi kartı kullandığına dikkat çeken Karaca, “Vatandaş teknolojiyi günlük hayatının merkezine koydu. Pazarlarda POS cihazı kullanan esnaf az olduğu için müşterilerimizin önemli bir kısmı marketlere ve AVM’lere gidiyordu. Gelir vergisine tabi olan esnaflarımız geçmişte de zaten pazarlarda POS kullanıyordu. Şimdi daha da çoğaldı. Bu da yavaş yavaş müşteri artışı olarak bize geri döndü. İsteyen esnaf cihaz koyar, isteyen koymaz, zorunluluk yok. Esnafımızın yüzde 80’i tezgâhına cihaz koyarak, müşteri sayısının ve kazancının artacağının farkına vardı ve bunu olumlu karşılıyor. Vatandaş ise istediği her ürünü pazardan alıyor, markete gitme ihtiyacı duymuyor. Bizim de hedefimiz kaybolan müşterimizi geri kazanmaktı, bunu başarıyoruz. Vatandaş eskiden pazarlarda 200 liralık alışveriş yapıyordu. Şimdi en az 1.500 liralık alışveriş yapabiliyor” dedi.