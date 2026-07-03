Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre gençlik ve spor il müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 600 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2026 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımına ilişkin duyurular Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlandı! Bakanlıktan KPSS ile 600 sözleşmeli personel alımı

Buna göre, Bakanlığın taşra teşkilatındaki gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 300 sözleşmeli yurt yönetim personeli ile 300 sözleşmeli gençlik çalışanı alınacak.

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BAŞVURULAR 13-17 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA

2024 KPSS B Grubu P3 puanı esas alınarak, boş kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı, sözlü sınav sonucundaki başarı sıralamasına göre yapılacak. Başvurular, 13-17 Temmuz tarihleri arasında "Kariyer Kapısı" üzerinden yapılabilecek.

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