Ruandalı dolandırıcılar Türk firmalara dadandı! 'Hibe ve teşvik' oltasına gelmeyin

Ticaret Bakanlığı, Ruanda Kalkınma Kurulu (RDB), Dünya Bankası ve OPEC logosu kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı Türk firmaları uyardı.

HABER MERKEZİ ANKARA -Dolandırıcılar, firmalara gönderdikleri mesaj ve e-Posta iletilerinde ‘OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Hibe Sağlama Formu’ başlığı altında, Dünya Bankası ve Ruanda Kalkınma Kurulu ile 300 milyon dolarlık KOBİ hibe ortaklığı sağlandığını belirterek, bu hibenin verilebilmesi için ilgili formun elektronik olarak doldurulmasını istedi.

Ayrıca gönderilen mesajlarda, ön ödeme, kayıt işlemi ve işlem bedeli altında bazı tutarların yatırılması gerektiği gibi oltalama olarak bilinen yöntemler yoluyla gizli kişisel ve ticari bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Dolandırma girişiminin fark edilmesi üzerine hem OPEC hem de Ruanda Maliye Bakanlığı uyarı metni yayınladı. Ticaret Bakanlığı da Türk firmalarını ‘kişisel ve iş bilgilerinin resmî olmayan bu tarz formlar aracılığıyla paylaşmamaları, herhangi bir ücret ödememeleri, konu ile ilgili her zaman ticaret müşavirlikleri, resmi devlet kanallarını ve yetkili iletişim kanallarını kullanmaları’ konusunda uyardı.