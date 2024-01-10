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Sanayi üretimi Kasım'da geriledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Abdullah Keleş
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretimi endeksini açıkladı. Endekse göre Kasım ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 artarken, aylık yüzde 1,4 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ KASIM'DA DÜŞTÜ
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azaldı.
Düzenleyen: Abdullah Keleş - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı