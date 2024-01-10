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    Sanayi üretimi Kasım'da geriledi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretimi endeksini açıkladı. Endekse göre Kasım ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 artarken, aylık yüzde 1,4 azaldı.

    Sanayi üretimi Kasım&#039;da geriledi
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 arttı.

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

    SANAYİ ÜRETİMİ KASIM'DA DÜŞTÜ

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azaldı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Sanayi ÜretimiTüi̇k
    Haberler > Ekonomi > Sanayi üretimi Kasım'da geriledi
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