Sanayide çalışanın psikolojisi bozuk

12 Aralık 2023 04:08 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 04:10

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Online danışmanlık platformu HiDoctor ve uluslararası yönetim danışmanlık şirketi Deloitte tarafından Türkiye’de yapılan araştırmaya göre çalışan kesim arasında en mutsuz kesim, sanayi sektörü, mavi yaka, Z kuşağı ve emekli çalışanlar. Gıda sanayi yüzde 12 ile çalışan akıl sağlığına en az yatırım yapan sektör olurken, bunu yüzde 15 ile mobilya, yüzde 16 ile perakende ve yüzde 21 ile sanayi sektörleri izledi. Çalışan akıl sağlığına en fazla yatırım yapan sektörler ise bankacılık ve enerji şirketleri. Bankacılık sektöründeki şirketlerin yüzde 55,4’ü çalışanının akıl sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapıyor. Yine enerji şirketlerinin yüzde 50,8’i de bu konuda farkındalığı en yüksek bir diğer kesim. Yüzde 50’den düşük olmakla birlikte sağlık ve e-Ticaret şirketleri de çalışanlarının akıl sağlığına yatırım yapan sektörler olarak öne çıkıyor.

Araştırmanın bir başka dikkat çeken sonucu, her iki çalışandan birinin psikolojik sağlamlığının düşük olması. Buna karşılık bugüne kadar psikolojik destek almadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 88 gibi çok yüksek düzeyde. Profesyonel yardıma başvuranların oranı ise, sadece yüzde 12.