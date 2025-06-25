Savaş bu ürünü vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı! Küresel kriz reel sektörü etkiliyor

İran-İsrail savaşının tırmanması sonrası Hürmüz Boğazı’nın kapatılma ihtimali, Türkiye’nin ithalatında kritik öneme sahip olan bu güzergâhtan geçen ürünlerin tedarikini riske atıyor.

KAAN ZENGİNLİ - Türkiye, enerji kaynaklarından sanayi ham maddelerine, tüketim mallarından ilaç sektörüne kadar pek çok alandaki tedarik sürecinde bu rotayı kullanıyor. Boğazın kapanması veya lojistik güvenliğinin azalması hâlinde, ithalat maliyetlerindeki artış doğrudan enflasyon ve üretim süreçlerine yansıyacak. Enerji fiyatlarındaki muhtemel bir sıçrama, elektrik üretiminden ulaşıma, plastik üretiminden kimya sanayine kadar geniş bir alanda maliyet artışlarına sebep olabilir. Özellikle petrokimya ürünlerine dayalı sektörler (plastik, temizlik malzemeleri, kozmetik) ve enerji yoğun üretim yapan fabrikalar, bu durumdan doğrudan etkilenecek.

Uzak Doğu’dan gelen ve Hürmüz-Süveyş rotasını kullanan elektronik ürünler, otomotiv yedek parçaları ve tekstil ham maddeleri gibi malların taşınması da risk altında. Navlun ve sigorta maliyetlerindeki artışlar, bu ürünlerin fiyatlarını yukarı çekerek perakende enflasyonunu tetikleyebilir. Ayrıca, inşaat sektöründe kullanılan çelik, alüminyum ve yapı kimyasallarının tedarikindeki aksamalar, konut ve altyapı projelerinde gecikmelere yol açabilir. İlaç sanayi de bu krizden etkilenebilecek sektörler arasında. Hürmüz’de belirsizlik durumu Türkiye’nin alternatif tedarik rotalarına yönelmesini gerektirebilir. Bu da kısa vadede fiyat artışları, uzun vadede ise üretimde darboğazlar yaşanmasına sebep olabilir.

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