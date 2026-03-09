ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 9. gününe girerken küresel piyasalarda dalgalanma arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş döviz piyasalarını da etkiledi. Analistler, enerji ihracatçısı ülkelerin para birimlerinin güçlenirken ithalatçı ekonomilerin para birimlerinin baskı altında kaldığını belirtiyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 9. gününe girerken küresel piyasalarda dalgalanma hız kazandı. Artan jeopolitik riskler petrol fiyatlarını yukarı taşırken enerji arzına ilişkin endişeler bazı para birimlerinde hareketliliğe yol açtı.

Bank of America (BofA) analistlerine göre Ortadoğu’daki gerilim, özellikle ABD doları ve Kanada dolarını destekleyen bir tablo oluşturdu. Buna karşılık Yeni Zelanda doları ve Avustralya doları üzerindeki baskının arttığı belirtiliyor.

Banka değerlendirmesinde, döviz piyasalarının çatışmaya şu ana kadar sınırlı tepki verdiği ancak fiyatlamaların beklentilerle uyumlu şekilde ilerlediği vurgulandı. Analistler, bu süreçte ABD dolarının görece güçlü bir görünüm sergilediğine dikkat çekti.

JAPON YEN'İ BASKI ALTINDA

BofA’ya göre geçmiş jeopolitik krizlerde de benzer eğilimler görülüyor. Enerji ihraç eden ülkelerin para birimleri arz şokları sırasında genellikle değer kazanırken, enerji ithalatına bağımlı ekonomilerin para birimleri zayıflama eğilimi gösteriyor.

Bankanın verileri de bu tabloyu destekliyor. Önceki petrol arz şoklarında Kanada doları ve ABD dolarının güçlü performans gösterdiği, buna karşın Yeni Zelanda doları, Avustralya doları, İsveç kronu ve Japon yeninin daha zayıf kaldığı kaydedildi. Analistler özellikle enerji ithalatına yüksek derecede bağımlı olan Japonya’da petrol fiyatlarındaki yükselişin yen üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan Ortadoğu’daki gelişmelerin ardından döviz piyasalarında oynaklık da artmış durumda. BofA analistleri, bu süreçte bazı riskten korunma stratejilerinin yatırımcılar için hâlâ cazip olabileceğini belirterek özellikle CAD/JPY ve NZD/USD paritelerindeki volatiliteye dikkat çekti.

Analistlere göre çatışmanın uzaması halinde NZD/USD paritesinde alınacak kısa pozisyonlar yatırımcılar açısından koruma sağlayabilecek stratejiler arasında yer alıyor.

