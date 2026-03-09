İran’daki lider değişikliği, küresel petrol piyasasını sarsarken, West Texas Intermediate (WTI) fiyatları 109 doları aştı. Brent petrol ise 110 dolar seviyesinde dalgalanıyor. Trump, petrol fiyatlarındaki artışı 'ödenmesi gereken küçük bir bedel' olarak nitelendirdi.

ABD petrol fiyatları pazar günü piyasa açılışında varil başına 100 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar, İran'ın öldürülen lider Ali Hamaney'in oğlunu onun yerine atamasının ardından daha fazla karışıklık beklentisi içindeydi.

2022'DEN BU YANA İLK

Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) varil başına 109,17 dolara yükselerek yüzde 20'lik bir artış gösterdi. Bu seviye, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana görülmemişti.

Uluslararası Brent petrolünün gösterge fiyatı ise yüzde 19 artışla 110,35 dolara çıktı.

"BU KÜÇÜK BİR BEDEL"

Petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump:

"İran nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla kısa vadeli petrol fiyatları hızla düşecek.

Bu, ABD ve dünyanın güvenliği ve barışı için ödenecek küçücük bir bedeldir.

Sadece aptallar aksini düşünür!"

