Orta Doğu’daki savaşın sigorta piyasalarına etkisinin sonbaharda netleşmesi beklenirken, Ray Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Gerhard Lahner, nakliyat sigortalarında 20 milyar dolarlık maliyet oluştuğunu ve reasürans yenilemelerinin fiyatları belirleyeceğini söyledi. Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan ise Türk şirketlerinin riski olmadığını kaydetti.

ÖNDER ÇELİK - Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve küresel çatışma ortamı, sigorta sektörünü de etkiledi. Sektörün 2025 performansını değerlendiren Ray Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Vienna Insurance Group (VIG) COO’su Gerhard Lahner ile Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, savaşın özellikle nakliyat ve reasürans maliyetleri üzerindeki etkilerine karşı uyarıda bulundu.

Sektördeki büyüme oranlarının 2023’teki yüzde 110 seviyesinden 2025 sonunda yüzde 41’e gerilediğine dikkati çeken Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, kâğıt üzerindeki reel büyümenin branş bazında farklı riskler barındırdığını belirtti. 2025’i 159 milyar TL kârla kapatan sektörde, yatırım gelirleri hariç tutulduğunda teknik zararın 43 milyar TL’den 63 milyar TL’ye yükseldiğine işaret eden Erdoğan “En son açıklanan şubat verileri, büyümenin yüzde 28’e kadar gerilediğine işaret ediyor. Gerçekçi olmak gerekirse, bu yapının sağlıklı olduğunu söylemek zor. Bugün bilançolar güçlü görünebilir; ancak unutmamak gerekir ki bilançolar bir dikiz aynası gibidir, geçmişi gösterir. Bizim asıl işimiz ise geleceği öngörmektir” dedi.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN RİSKİ SINIRLI

Erdoğan, Orta Doğu’daki istikrarsızlığın para politikası ve enflasyona yansımasına ilişkin ise, “Faizlerin şimdiki seviyelerde devam etmesi, enflasyonun da 30’un üzerinde bir yerde yılı kapatması mümkün görünüyor. Şu an için kimse öngöremiyor bu ortam nereye evrilir. Eğer daha uzun soluklu hâle gelirse, tabii etkilerini de ona göre takip edeceğiz. Özellikle nakliyat sigortasında Türk şirketlerinin çok büyük bir riski yok. Ama süreç uzadıkça bu belirsizliklerin dolaylı etkilerini bütün branşlarda belli oranda hissedebiliriz” diye konuştu.

İKİNCİ TUR ETKİ YOLDA

Gerhard Lahner ise İran-ABD-İsrail eksenindeki gerilimin küresel sigorta piyasalarına etkisinin henüz tam olarak hissedilmediğini söyledi. Nakliyat sigortalarında 20 milyar dolarlık bir maliyetin oluştuğunu belirten Lahner, asıl kritik sürecin reasürans yenileme dönemi olacağını belirterek, “Henüz görmediğimiz şey ise ikinci tur etkilerin ne olacağı. Biz bunun sonbaharda daha net görüleceğini varsayıyoruz. Çünkü genellikle sonbaharda, en azından ABD ve Avrupa pazarlarında, bir sonraki yılın reasürans düzenlemelerinin asgari düzeyi ortaya çıkar ve tablo o zaman daha net hâle gelir. Dünyanın başka bir yerinde fiyatlar yükseldiğinde, bunun yerel fiyatlara da etkisi oluyor” değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE STRATEJİK BİR PAZAR

Gerhard Lahner, 2007’den bu yana Ray Sigorta ile birlikte yol aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi: Bulunduğumuz pazarlarda her zaman çok uzun vadeli bir yatırım perspektifiyle yol alıyoruz. Bu yaklaşım doğal olarak, VIG açısından stratejik anlamda çok önemli pazar olan Türkiye için de geçerli. 30 ülkede faaliyet gösteren grubumuz açısından Türkiye dönem şartlarına göre en büyük 4 ya da 5’inci pazar olarak bizim için ayrı bir öneme sahip. Türkiye; güçlü ekonomik potansiyele ve dayanıklılığa, dinamik genç bir nüfusa ve sigortaya yönelik artan farkındalığa sahip bir ülke. Türkiye’deki varlığımızı sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde büyütme kararlılığımızı koruyoruz.

AFET BÖLGESİNDEKİ OKUL PROJESİNE ALTIN ÖDÜL

Ray Sigorta, 2025’i yüzde 4,17 pazar payı ile sektörün 7. büyük şirketi olarak tamamladı. Şirket ayrıca, Hatay İskenderun’da inşa ettiği Umut İlkokulu projesiyle VIG tarafından verilen “Günter Geyer Sosyal Sorumluluk Altın Ödülü”ne layık görüldü. CEO Koray Erdoğan, projeye dair duygularını, “Her yıl 125 çocuğa eğitim yuvası olan Ray Sigorta Umut İlkokulu’nu 2024’te öğrencilerle buluşturduk. Bir hayalim var; inşallah, o ilkokuldan mezun olan çocuklardan birini ya da birkaçını büyüyünce, meslek sahibi olunca bir gün Ray Sigorta’da aramızda göreceğiz” sözleriyle dile getirdi.



