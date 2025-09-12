Şehir içi ulaşımda büyük rahatlık! Seyahat süresi 30 dakikadan 8 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'da düzenlenen "Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı Açılış Töreni"nde konuştu. Uraloğlu, şehrin modern ulaşım altyapısına yeni bir projeyi daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 23 yılda Elazığ'a tarım, turizm, sanayi ve ticaret alanlarında sayısız yatırım kazandırdıklarını söyleyen Uraloğlu, kentin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için 54 milyar 252 milyon liralık dev yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 367 KM'YE ÇIKTI

2002 yılında 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 367 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:

"Hiç bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı yolu yoktu, 208 kilometre BSK kaplamalı yol ile Elazığlıları yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Elazığ'ımızı, Bingöl-Erzurum'a, Diyarbakır-Mardin'e, Malatya-Adıyaman'a ve esasında bütün Türkiye'ye bölünmüş yollarla bağladık. Yeniden inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü'nün devamında bağlantı tünelleriyle birlikte Elazığ üzerinden Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle entegre ettik."

SÜRE 8 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Elazığ'da Güney Çevre Yolu'nu hizmete açarak şehrin Bingöl, Diyarbakır, Muş, Malatya ile bağlantısını, şehirler arası trafikte konforlu, güvenli ve transit akışı sağladıklarına işaret eden Uraloğlu, Murat Nehri üzerindeki Palu Köprüsü'nü onararak tarihe sahip çıktıklarını, bu yolları kullananların can ve mal güvenliğini artırdıklarını vurguladı.

Elazığ-Keban, Elazığ-Maden, Elazığ-Bingöl ayrımı-Tunceli yolu, Baskil geçişi, havalimanı yolu gibi önemli kara yolu projelerini tamamladıklarını dile getiren Uraloğlu, bu yılın başında da Harput'un tarihi ve kültürel dokusuna yakışır şekilde Elazığ-Harput İl Yolu'nu hizmete açarak bu güzergahta seyahat süresini 30 dakikadan 8 dakikaya düşürdüklerini anlattı.

9 PROJEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda Elazığ Güney Çevre Yolu ile Elazığ-Malatya devlet yolu BSK onarım işleri, Elazığ-Malatya-Darende yolu kavşak işleri ve Elazığ-Malatya ayrımı-Baskil yolu gibi 9 kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Bugün ise Elazığ'ın ulaşım ağını daha da güçlendiren bir başka önemli projeyi, Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nı hizmete açmak için buradayız. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Elazığ Belediyemizin işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir."

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR ELAZIĞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Elazığ'daki yatırımlarının sadece kara yolu çalışmalarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: