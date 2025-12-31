Sigorta şirketleriyle büyük aracılık kuruluşlarının iklim risklerini, yatırım portföylerini ve ESG performanslarını daha şeffaf raporlamasını gerektiren standartların hayata geçmesi isteniyor.

Sigorta sektöründe 2026’da veri ve yapay zekâ tabanlı sigortacılık, siber ve dijital risk ekosistemiyle iklim ve sürdürülebilirlik odaklı çözümlerin öne çıkacağı bildirildi.

2025, sigorta sektörü açısından ürünlerde kaliteye odaklanılan bir dönem olurken, 2026’da sürdürülebilirlik ve teknoloji başlıklarının sektörün büyümesine etki etmesi beklendiği vurgulandı. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, 2025’in hem Türkiye’de hem de dünyada sigorta sektörü açısından “yüksek belirsizlikle yüksek fark oluşturma fırsatının aynı anda hissedildiği” bir dönem olduğunu ifade etti.

FON BÜYÜKLÜĞÜ 1,2 TRİLYON LİRA SEVİYELERİNDE

Geçen yıl toplam prim üretiminin yaklaşık 838,7 milyar liraya ulaştığına işaret eden Çiftçi, “Bireysel emeklilik fon büyüklüğü 1,2 trilyon lira seviyelerine geldi. 2025’te bu taban üzerine inşa edilen, daha seçici ve teknik odaklı bir büyüme dinamiği görüyoruz. Yıl sonunda toplam prim üretiminin 1,15-1,20 trilyon lira bandını zorlamasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Çiftçi, “2026 yılında Türkiye’de siber ve operasyonel dayanıklılık kapsamında yeni regülasyonlar bekleniyor. Yapay zekâ ve model riskine ilişkin çerçeveler de büyük önem taşıyor. AI kullanımını teşvik ederken model şeffaflığı, veri etiği ve sorumluluk paylaşımını netleştiren düzenlemelerin 2026 yılında hayatımıza girmesini bekliyoruz. Ayrıca sigorta şirketleriyle büyük aracılık kuruluşlarının iklim risklerini, yatırım portföylerini ve ESG performanslarını daha şeffaf raporlamasını gerektiren standartların da hayata geçmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

