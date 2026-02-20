Uzun zamandır atıl vaziyette duran ve Şişecam'a ait olan Beykoz İncirköy'deki denize nazır fabrika satıldı. Fabrika için ödenen para ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

7 milyar 390 milyon 145 bin lira değerleme bedeli bulunan arsa 171,5 milyon dolara (yaklaşık 7,5 milyar lira) Çelikler Taahhüt İnşaat'a satıldı.

Satıştan ötürü Şişecam'ın finansman olumluluğu sağlayacağı ifade edilirken, satış işlemlerinde gerekli vergi, resim ve harçlar alıcı ile satıcı tarafından eşit şekilde karşılanacak. İşlemlerin 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

YÜZ ÖLÇÜMÜ 117 BİN 19 METREKARE

Satışa konu olan arsa denize nazır, cephesi açık, önünden sahil yolu geçen arsa olarak biliniyor. Bölgenin doğal güzelliğinin olması ve gemilerin Boğaz geçişi yaptığı rotada bulunması değerini katlıyor.

Şirketten söz konusu satış için Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yatırım amaçlı gayrimenkuller altında takip edilen, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İncirköy Mahallesi'ndeki 251 Ada 4 Parsel, 257 Ada 6 Parsel, 270 Ada 2 parsel, 270 Ada 16 Parsel, 270 Ada 34 Parsel, 270 Ada 42 Parsel, 270 Ada 43 Parsel, 271 Ada 2 Parsel, 271 Ada 6 Parsel, 271 Ada 8 Parsel, 294 Ada 29 Parsel toplam 117.018,95 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazların tamamının, 171.500.000 USD bedel karşılığında Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.'ye peşin satışına karar verilmiştir. Satış işlemi kapsamında tapu ve devir işlemleri için gerekli vergi, resim ve harçlar alıcı ve satıcı tarafından eşit şekilde karşılanacaktır.

