Sitelerde aidat krizi büyüyor! Bir ayda yüzde 150 zam

10 Ocak 2024 14:40 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 14:46

Asgari ücret zammıyla birlikte site aidatları da güncellendi. Artan maliyetler de eklenince fahiş site aidatları vatandaşların farklı çözümler aramasına neden oldu. Aidatları kiralarla yarışan bazı vatandaşlar, sitelerden apartmanlara taşınmaya başladı.

Zamlı aidatlar şubat ayında ödenmeye başlanacak. Site yönetimlerinin yeni yıl için belirlediği zam oranları yüzde 40’dan başlarken, bazı bölgelerde yüzde 150’ye dayandığı belirtiliyor.

KİRA AİDATI ORTALAMASI 4 BİN TL

Aidat ortalaması İstanbul genelinde şimdiden 4 bin TL’yi aştı. Bu nedenle birçok kiracı, düşük aidatlı konut aramaya başladı.

Öte yandan yatırımcılar, 2023’teki hızlı aidat zamları nedeniyle, aidat gideri olmayan konutlara yöneldi. Özellikle yeni yapılan apartmanların yatırımcıların cazibe merkezi haline geldiği bildirildi.

Konut satışlarında da önemli bir belirleyici haline gelen aidat, satın almalarda en çok konuşulan konular arasında yer aldı.