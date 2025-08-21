“Siverek’in altını”na dünya talip! Birçok ülkeye ihraç ediliyor, almak için sıraya giriyorlar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde her yıl yaklaşık 50 bin dönüm alanda domates yetiştiriliyor. Düşük nem oranına sahip bu bölgede domatesler doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra İzmir'e sevk ediliyor. İzmir'deki fabrikalarda kalite kontrolünden geçirilen kurutmalık domatesler, paketlendikten sonra başta ABD olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Sönmüş volkanik yapısı nedeniyle verimli topraklara sahip olan bölgenin suyu ise yılın büyük kısmında kar görülen Karacadağ'dan geliyor. Topraktan süzülen sular yer altına indikten sonra kuyular sayesinde tarım arazilerine akıtılıyor. Volkanik toprak üzerinde ekilen domatesler kar suyu ile sulanınca doğal bir tat oluşmasına neden oluyor. Her tarlada yaklaşık 150 işçi çalışıyor. Sabahtan akşama kadar çalışan işçiler günlük bin lira yevmiye alıyor.

SİVEREK’TEN DÜNYAYA: LEZZETİYLE SINIRLARI AŞIYOR

Yaklaşık 400 dönüm üzerinde domates eken ve günlük 150 işçi çalıştıran Bayram Torpil, "Siverek ilçesindeki Karacadağ'ın en tepesinde domates yetiştiriyoruz. Burada nem yok, sadece sıcaklık var. Güzel ve doğal ürün ortaya çıkıyor. Hem rengi hem de tadının güzel olmasının nedeni budur. Domatesler sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafına gidiyor" dedi.

SAF SUYU VE HAVASI DOMATESİ EŞSİZ KILIYOR

Nurettin Işıkgöz ise Siverek domatesinin dünyadaki en güzel domates olduğunu belirterek, "Bereketli olmasının en önemli nedeni havasının güzel olmasıdır. Havası güzel olduğu için nem fazla yok ve domatesimiz çok kaliteli çıkıyor. Biz bunları burada kuruttuktan sonra İzmir'e gönderiyoruz. Fabrikada ayrıldıktan sonra dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Siverek domatesi Türkiye'de bir numaradır. Karacadağ'ın eteklerinden gelen kar suyu süzülüp kuyulara geliyor. Kuyulardan da tarım arazilerine geliyor. Yaklaşık 7 ila 8 arasında kurutmaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra filelere konularak kamyonlarla İzmir'e gönderiliyor. Domates Amerika'da keşfedildi diyorlar ama domatesin kalitelisi, lezzetlisi Siverek topraklarında yetişir" ifadelerini kullandı.

MALİYETLER ÜRETİCİYİ ZORLUYOR: BU YIL PARA ETMİYOR

Bu yıl ürünlerin ucuza gittiğini duyduklarını söyleyen üretici Mehmet Bahattin Torpil, "Yaklaşık 5 işçiler burada çalışıyor. Domatesleri kurutuyoruz. Kurutmalık bu sene İzmir'de çok para etmiyor. Biraz ondan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Mazot yükseldi, fide yükseldi, ilaç yükseldi, yevmiyeler yükseldi ama İzmir'de ürünün para etmediğini söylüyorlar. Bu sene biz almıyoruz diyorlar, bahane buluyorlar. Biz öyle duyduk" diye konuştu.