Sofranın enflasyonu yükseliyor! TÜİK açıkladı, çiftçinin maliyeti yüzde 40 arttı

21 Aralık 2023 10:39 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 10:52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni (Tarım-GFE) açıkladı. Çiftçinin üretim yapması için maliyet artışını gösteren Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, yıllık yüzde 40,11, aylık yüzde 2,06 artış gösterdi.

Tarım-GFE'de, 2023 yılı Ekim ayında da artış gösterdi. Eylül ayına göre yüzde 2,06 artan endeks, 2022'nin Aralık ayına göre yüzde 35,87, Ekim ayına göre ise yüzde 40,11 arttı. Çiftçinin enflasyonundaki artışın 12 aylık ortalaması ise yüzde 51,53 oranında gerçekleşti. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış, çiftçinin maliyetini gösterdiği için gıda ürünlerinin fiyatını da doğrudan etkiliyor.

TARIMDA MALİYETLER ARTIYOR

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,95, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,74 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 35,28, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 77,01 artış gerçekleşti.

VETERİNER HARCAMALARI BAŞI ÇEKTİ

Tarımda kullanılan mal ve hizmetler ile tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksleri, ana gruplar bazında bir önceki aya kıyasla sırasıyla yüzde 1,95 ve yüzde 2,74 oranında yükseldi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise bu endekslerde sırasıyla yüzde 35,28 ve yüzde 77,01 oranında artış kaydedildi.

Alt gruplar bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre en düşük artış yüzde 10,24 ile gübre ve toprak geliştiricilerde, yüzde 25,41 ile tarımsal ilaçlarda görüldü. En yüksek artış ise yüzde 123,88 ile veterinerlik giderlerinde, yüzde 95,88 ile diğer mal ve hizmetlerde gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en düşük artış yüzde 0,92 ile hayvan yeminde, yüzde 1,70 ile tarımsal ilaçlarda yaşandı. En yüksek artış ise yüzde 9,69 ile veterinerlik giderlerinde, yüzde 4,38 ile diğer mal ve hizmetlerde oldu. Bir önceki aya göre düşüş gösteren tek alt grup ise yüzde 0,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.