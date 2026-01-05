5 Ocak'ta (bugün) açıklanan aralık enflasyonu sonrası memur maaş zammı belli oldu. Memur ve memur emeklisine yapılan zam oranı SED ödemeleri de dahil olmak üzere toplumun farklı kesimlerini doğrudan etkiledi. Evde bakım maaşından 65 yaş aylığına, kıdem tazminatı tavan tutarından engelli aylıklarına kadar birçok kalemde değişiklik yaşanacak.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı ilk 6 ay için memur ve memur emeklisinin maaşlarına yansıyacak zam oranı da netleşti. Belirlenen zam oranı sosyal destek ödemelerine de artış getirdi. Peki, 2026 engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

6 AYLIK VERİLERE GÖRE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur maaşlarına yapılan yüzde 18,60 oranındaki artış, yalnızca kamu çalışanlarını değil, aynı zamanda sosyal desteklerden yararlanan milyonlarca vatandaşı da yakından ilgilendirdi. Bu artışla birlikte, devlet tarafından sağlanan sosyal yardım kalemleri ve bazı yasal ödemeler yeniden hesaplandı.

Yapılan güncelleme sonucunda engelli aylıkları, 65 yaş üstü vatandaşlara verilen yaşlılık maaşı ile evde bakım desteği yeni zam oranına göre yükseltilerek hak sahiplerine yansıtıldı.