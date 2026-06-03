Sıcaklık artışı, klima ve soğutucu pazarını hareketlendirdi. Sektör temsilcileri, ithal ana parçaların maliyet dinamikleri ve ürün arzının daralması sebebiyle yakın zamanda yeni fiyat güncellemelerinin kapıda olduğunu belirtiyor.

KAAN ZENGİNLİ - Tüketicilerin ‘pahalanmadan alın’ stratejisiyle hareket etmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Piyasadaki güncel satış rakamlarına göre, küçük odalar için ideal olan 9.000 Btu kapasiteli klimalar yeni sezonda 23 bin lira ile 32 bin lira seviyesinden satılıyor. Standart bir salonu soğutma kapasitesine sahip 12.000 Btu değerindeki cihazların etiketleri 35 bin lira ila 42 bin lira bandında değişiyor.

Stoklar eriyor, servis sırası uzuyor! Serinlemek isterken cebiniz yanmasın

Büyük alanlar ve ofisler için tercih edilen 18.000 Btu gücündeki klimaların fiyatları ise markasına ve donanımına göre 50 bin liradan başlayarak 65 bin liraya kadar ulaşıyor. Uzmanlar, şimdiden cihaz alan tüketicilerin kurulum işlemlerini daha uyguna getirdiğini belirtiyor. İşlemlerini yaza bırakmayanlar, sezonun en yoğun günlerinde ortaya çıkan ‘uzun süre servis ve montaj bekleme’ çilesinden de tamamen kurtuluyor. Piyasada geçtiğimiz yıl 1.000 ile 1.500 lira arasında olan periyodik klima temizliği ve gaz dolum işlemleri bu yıl 1.800 lira ile 2.500 lira aralığına oturuyor.

Stoklar eriyor, servis sırası uzuyor! Serinlemek isterken cebiniz yanmasın

Yeni satın alınan cihazın montaj işçiliği ise kullanılan boru mesafesine bağlı olarak minimum 3 bin liradan başlıyor.

İstanbul’da uzun yıllardır klima yetkili servis şefi olarak çalışan Murat Dinçer, “Sıcakların kendini göstermesiyle piyasa canlandı. Şu an yeni montaj ve bakım taleplerini bekletmeden hızlıca sıraya koyabiliyoruz. Ancak önümüzdeki 10-15 gün içinde tam tempoya gireceğiz ve servis süreleri ciddi şekilde uzayacak. Vatandaşlarımıza en büyük tavsiyemiz hem fiyatlar artmadan hem de randevu bulmak zorlaşmadan işlemlerini hemen halletmeleridir” dedi.

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Klima satın alma veya aylık elektrik faturası maliyetini optimize etmek isteyen tüketiciler ise rotayı yeni nesil teknolojik alternatiflere çeviriyor. Bu yazın en çok satan ürünleri arasında öne çıkan ‘sulu ve buz akülü vantilatörler’ yoğun ilgi görüyor.

ÜRÜN TİPİ ORTALAMA FİYATLAR 9.000 Btu Klima (Küçük odalar için) 26.000 TL - 32.000 TL 12.000 Btu Klima (Standart salon için) 35.000 TL - 42.000 TL 18.000 Btu Klima (Büyük ofisler için) 50.000 TL - 65.000 TL İnverter Taşınabilir Klima 20.000 TL - 28.000 TL Akülü Hava Soğutucu 6.500 TL - 11.000 TL Kumandalı Tavan Vantilatörü 4.500 TL - 8.000 TL Standart Ayaklı Vantilatör 1.800 TL - 3.500 TL

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