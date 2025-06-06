Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Sucuk diye neler yemişiz neler! Kahvaltıların vazgeçilmezinde gıda sahtekarlığı, bakanlığın listesine girdi

Sucuk diye neler yemişiz neler! Kahvaltıların vazgeçilmezinde gıda sahtekarlığı, bakanlığın listesine girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sucuk diye neler yemişiz neler! Kahvaltıların vazgeçilmezinde gıda sahtekarlığı, bakanlığın listesine girdi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığı ile oynayan bir firmayı daha ifşa etti. Bugüne kadar sucuk diye hile yaparak vatandaşa türlü türlü sakatat yediren firma bakanlığın listesine girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan sahtekarları bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Birçok bilinen markanın girdiği gıda sahtekarları listesine bir yenisi daha eklendi.

SUCUK DİYE NELER NELER YEDİRMİŞLER!

Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan yeni listede Kayserili bir sucuk firması da yer aldı. Listede sucuk diye satılan ürünün içinde yer alanlar şok etti.

Sucuk diye neler yemişiz neler! Kahvaltıların vazgeçilmezinde gıda sahtekarlığı, bakanlığın listesine girdi - 1. Resim

DERİ, GIDA BOYASI, BAŞ ETİ... MİDE BULANDIRAN TESPİTLER

Bakanlık, DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firmanın sucuğunda deri dokusu, gıda boyası kanatlı et tespiti ve sakatat (baş) eti tespit edildiğini bildirildi.

Sucuk diye neler yemişiz neler! Kahvaltıların vazgeçilmezinde gıda sahtekarlığı, bakanlığın listesine girdi - 1. Resim

FİRMA HAKINDA İŞLEM BAŞLADI

Bakanlık tarafından gıda sahtekarı firma hakkında işlem başlatıldığı açıklandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Survivor Hikmet Tuğsuz neden tutuklanacak? Hikmet Tuğsuz tutuklanma iddiaları gündemde!İzmir'de yürekleri ağza getiren olay: Anne ve 2 çocuğu su kuyusuna düştü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Petrol fiyatları 50 doların altına düşebilir! OPEC'in üretim hamlesi sonrası hareketlenme - EkonomiPetrol fiyatları 50 doların altına düşebilir!Trump'tan tehdit gibi baskı! Fed başkanı ve faiz kararları için 'bir felaket' benzetmesi - EkonomiTrump'tan Fed'e tehdit gibi baskı!İHH — Kurban, kardeşlerimizle bayram - EkonomiİHH — Kurban, kardeşlerimizle bayramAvrupa ülkesinde bir ilk! Bitcoin ATM'si açıldı - EkonomiBitcoin ATM'si açıldıABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri geride bıraktı - EkonomiABD'de tarım dışı istihdam beklentileri geride bıraktı3 yıl sonra bir ilk! Rusya'dan sürpriz karar - Ekonomi3 yıl sonra bir ilk! Rusya'dan sürpriz karar
Sonraki Haber Yükleniyor...