Tatlı devinde ortaklar arasında kriz çıktı: Tatbak'a kayyum atandı

9 Aralık 2023 16:02 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 16:14

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin tatlı sektöründe önemli bir yere sahip olan Tatbak Grubu'nda, ortaklar arasında yaşanan anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Grubun büyük ortağı Zeki Doruk'un usulsüz işlemler yaptığını ve şirketi zarara soktuğunu iddia eden diğer ortak İsa Albayrak, şirkete kayyum atanmasını talep etti. Zeki Doruk'un şirket üzerindeki yetkilerini kısıtlayan mahkeme, Albayrak'ın kayyum talebini kabul etti.

"HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİ"

Türkiye'nin önde gelen gıda üretim fabrikalarını, Tatbak mağazalarını ve Hakmar marketlerini bünyesinde barındıran Tatbak Grubu bir süredir yönetim krizi yaşıyor. Şirketin büyük ortağı Zeki Doruk ile diğer ortak İsa Albayrak arasında şirket yönetimi ve ortaklık payı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşandığı ortaya çıktı. İsa Albayrak, şirketlerden ayrılmak ve ortaklık payını almak için İstanbul Anadolu Adliyesi’nde ticari davalar açtı.

Davada sunulan yeminli mali müşavir raporu, Zeki Doruk'un şirketi usulsüz şekilde yönetip, malvarlığını artırdığını ortaya koydu. Raporda, Zeki Doruk'un şirketi zarara uğrattığı ve Hakmar marketlerden de haksız kazanç sağladığı belirtildi.

TATBAK'A KAYYUM ATANDI

İsa Albayrak'ın avukatı Efe Murat Bulut, mahkemeye başvurarak, şirketlere kayyum atanmasını talep etti. Mahkeme, yaptığı inceleme sonucunda, Zeki Doruk'un şirket üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırdı ve şirketlere kayyum atadı. Karar, Ticaret gazetesinde ilan edildi. Buna göre, Zeki Doruk'un şirket hesaplarından para çekmesi, kambiyo evrakı düzenlemesi ve şirket adına harcama yapması yasaklandı. Şirketle ilgili her türlü karar ve işlem, kayyumun onayına bağlı hale geldi.