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Haberler > Ekonomi > Tekstil devi İnditex'in mağaza işçilerinden eylem

Tekstil devi İnditex'in mağaza işçilerinden eylem

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tekstil devi İnditex&#039;in mağaza işçilerinden eylem

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius gibi tanınmış markaları bünyesinde bulunduran İspanyol tekstil devi İnditex'in mağaza işçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönündeki vaatlerin yerine getirilmemesi nedeniyle bir kez daha sokaklara çıktı. Eylemlerin ikinci ayağı ise 7 Nisan'da olacak.

İspanya'nın iki büyük sendikası CCOO ve UGT'ye bağlı olan İnditex'in Madrid, Barselona, Sevilya, Valensiya, Bilbao, Las Palmas ve Vigo kentlerindeki mağazalarında çalışan tezgahtarlar, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) iş bırakarak, şirketin mağaza çalışanlarına yönelik politikasını protesto etti.

Yaklaşık 1,5 yıl önce maaş artışı ve özellikle kısa dönemli sözleşmelere ilişkin çalışma koşullarının düzeltilmesi için grev yapan İnditex'in mağaza çalışanları, asgari yıllık maaşın 18 bin euro olarak belirlenmesinin ardından eylemlerini sonlandırmıştı.

ÇALIŞANLAR BİR KEZ DAHA SOKAKLARDA

Vaatlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle bir kez daha sokaklara dökülen ve çoğunluğu kadın olan İnditex çalışanları, "2023 yılında 5 milyar 381 milyon euroluk net kar açıklayan şirketlerinin, bu kadar yüksek kazanç elde etmesine rağmen çalışanlarına olması gereken değeri vermediğini ve sözlerini tutmadığını" savunuyor.

Sendika temsilcileri, "İnditex ile Temmuz 2023'te imzalanan eşitlik planında mutabakata varılan taahhütlerin yerine getirilmediğini ve kasıtlı olarak geciktirildiğini" iddia ederken, basına yaptıkları açıklamada, "Çalışanlar, şirketlerinin büyüklüğüne uygun muamele görmek istiyor. Mağaza çalışanları, grup içerisinde en kötü koşullara sahip olmaktan artık yoruldu" dedi.

BİR SONRAKİ EYLEM 7 NİSAN'DA

Dünyanın en büyük tekstil grubundan biri olan ve bünyesinde Zara, Zara Home, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka markalarını bulunduran İnditex'in mağaza çalışanları, eylemlerinin ikinci ayağının 7 Nisan'da olacağını ve şirketin merkezinin yer aldığı, İspanya'nın kuzeybatısındaki Coruna kentinde gösteri yapılacağını duyurdu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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