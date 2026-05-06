Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’daki Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru bedeli iade sürecinin başladığını duyurdu. İade ödemeleri, başvuru sırasında açılan Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Peki, TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti nasıl geri alınır?

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 500 Bin Sosyal Konut kampanyası kapsamında İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası, 25, 26 ve 27 Nisan'da tamamlandı.

Bu kapsamda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri, başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilmeye başlandı.

TOKİ BAŞVURU İADESİ NASIL ALINIR?

Başvuru bedeli iadeleri, Ziraat Bankası ATM'lerinden "kartsız işlemler > diğer işlemler > diğer para çekme > TOKİ başvuru iadesi" menüsü üzerinden alınabilecek.

Şubeler üzerinden yapılacak iade işlemleri ise vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine başvurarak sıra çağrı sistemi numarası almasının ardından gerçekleştirilecek.

Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak.

TOKİ İADE SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

TOKİ başvuru bedeli iadelerinde vatandaşların bazı detaylara dikkat etmesi gerekiyor. İade ödemeleri yalnızca başvuru sahibine ait hesaplara yapılırken, başka kişilere ait IBAN bilgileri üzerinden işlem gerçekleştirilmiyor.

Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’lik ücret ise herhangi bir kesinti uygulanmadan eksiksiz şekilde geri ödeniyor.

İade işlemlerine ilişkin güncel duyuru ve bilgilere TOKİ’nin resmi internet sitesi ile başvuru yapılan bankanın resmi kanalları üzerinden ulaşılabiliyor.

