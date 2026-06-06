Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde satışa çıkaracağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin merak edilen soruları cevapladı. Açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kampanyada başvuru ve gelir şartı aranmazken, peşin alımlarda yüzde 25 indirim ve 72 aya varan vade seçenekleri sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin merak edilen 10 sorunun cevabını paylaştı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 64 ilde 20 bine yakın orta gelirli ailemizi yuva sahibi yapacak yeni TOKİ açık satış kampanyamızla ilgili merak edilenleri cevapladık” ifadelerini kullandı.

Kampanyaya ilişkin merak edilen 10 soru ve cevapları şöyle:

1- Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?

15 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fi yat ve şartları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.

2- Kampanyadan kimler faydalanabilecek?

18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

3- Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?

Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.

4- İkametgâh şartı var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?

İkamet şartı bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.

5- Gelir şartı var mı?

Herhangi bir gelir şartı bulunmuyor.

6- Evler hangi ödeme şartlarıyla satışa sunulacak?

3 alternatif sunulacak satışlarda birincisi, peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.

7- Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

8- Konut teslimleri ne zaman yapılacak?

Konutların bir bölümünü hemen teslim projeleri kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

9- Hangi büyüklükte konutlar olacak, dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi?

2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Vatandaşlar istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.

10- Hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak?

Afyonkarahisar’da 395, Ağrı’da 118, Aksaray’da 219, Amasya’da 68, Ankara’da 2 bin 62, Antalya’da 46, Ardahan’da 14, Artvin’da 30, Aydın’da 310, Balıkesir’da 213, Batman’da 588, Bayburt’da 172, Bilecik’da 206, Bingöl’da 88, Bitlis’de 262, Burdur’da 269, Bursa’da 2 bin 190, Çanakkale’da 108, Çankırı’da 83, Çorum’da 157, Denizli’da 319, Düzce’de 130, Edirne’de 127, Erzincan’da 37, Erzurum’da 21, Eskişehir’de 565, Giresun’da 38, Gümüşhane’de 44, Hakkâri’de 86, Isparta’da 176, İzmir’de 306, Karabük’te 127, Karaman’da 120, Kars’ta 48, Kastamonu’da 28, Kayseri’de 104, Kırıkkale’de 85, Kırklareli’de 139, Kırşehir’de 220, Kocaeli’de 433, Konya’da 998, Kütahya’da 127, Manisa’da 115, Mardin’de 452, Mersin’de 272, Muğla’da 97, Muş’ta 147, Nevşehir’de 317, Rize’de 5, Sakarya’da 20, Samsun’da 684, Siirt’te 294, Sivas’da 203, Şırnak’ta 275, Tekirdağ’ta 424, Tokat’ta 61, Van’da 161, Yozgat’ta 216, Zonguldak’ta 19, Elâzığ’da 61, Gaziantep’te 7, Hatay’ta 1.238, Kahramanmaraş’ta 1.073, Malatya’da 1.000 konut satışa sunulacak.

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