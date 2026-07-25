Arjantin'in San Luis eyaletindeki tarihi La Carolina kasabası, kış turizmini canlandırmak için dikkat çeken bir uygulama başlattı. Kasabayı ziyaret eden turistler arasında her gün yarım gram 18 ayar altın çekilişi yapılıyor.

Arjantin'in San Luis eyaletinde yaklaşık 300-350 kişinin yaşadığı La Carolina kasabası, ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla sıra dışı bir kampanya başlattı. 18 Temmuz'da başlayan ve 10 gün sürecek uygulama kapsamında, kasabayı gezen turistler arasında her gün yarım gram 18 ayar altın çekilişi gerçekleştiriliyor.

200 yılı aşkın geçmişe sahip La Carolina, taş sokakları, kolonyal mimarisi ve eski altın madenleriyle biliniyor. Geçmişte bölgenin önemli altın üretim merkezlerinden biri olan kasaba, bu uygulamayla hem madencilik tarihini hem de kültürel mirasını tanıtmayı hedefliyor.

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ZİYARETÇİLERE FARKLI BİR DENEYİM SUNMAYI HEDEFLİYOR

La Carolina Turizm Sekreteri Roxana Lucero Zavala, girişimin kasabanın kimliğini ön plana çıkardığını belirterek, madencilik geleneğini yaşatırken ziyaretçilere farklı bir deneyim sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Çekilişe katılmak isteyen turistlerin otopark fişini ya da ziyaret kayıt belgesini ibraz etmesi yeterli oluyor. Gün sonunda yapılan çekilişle kazanan belirlenirken, uygulamanın bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

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