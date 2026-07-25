ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ayın başında Ankara’daki NATO Zirvesi sonrası Katar’ın bağışladığı yeni uçağı bırakıp eski Air Force One ile dönmesi haftalardır tartışılırken, sürpriz kararın arkasındaki güvenlik krizinin detayları ortaya çıktı.

Ankara’daki NATO Zirvesi’nin üzerinden haftalar geçmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump’ın seyahat ettiği uçakla ilgili tartışmalar sürerken, ABD basını Trump ekibinde dikkat çeken bir güvenlik krizini gündeme taşıdı.

The New York Times’ın (NYT) haberine göre, Başkan Trump bu ay zirvenin ardından Türkiye’den ayrılırken, İran bağlantılı vekil güçlerin doğrudan kendisini ve seyahat ettiği uçağı hedef aldığına dair ciddi bir tehdit tespit edildi.

Trumpın Türkiye ziyareti sonrası Gizli Servis yeni iz peşinde: Soruşturma derinleşiyor

GİZLİ SERVİS DEVREYE GİRDİ: KATAR JETİNDEN ESKİ AİR FORCE ONE'A GEÇİŞ

ABD yetkililerinin tespit ettiği güvenlik tehdidinin ardından ABD Gizli Servisi, Başkan Trump’a acil kodlu bir uyarıda bulunarak seyahat ettiği uçağı değiştirmesini tavsiye etti.

Trump'ın Türkiye ziyareti sonrası Gizli Servis yeni iz peşinde: Soruşturma derinleşiyor

Trump, Ankara’daki temaslarına Katar tarafından bağışlanan yeni Boeing 747-8 tipi jetle gelmişti. Ancak söz konusu uçağın, başkanlık filosundaki eski Air Force One jetlerinde bulunan gelişmiş füze savunma ve elektronik harp sistemlerinden yoksun olduğu öğrenildi. Bunun üzerine tavsiyeyi dikkate alan Trump, Türkiye’den ayrılırken savunma yetenekleri daha yüksek olan eski uçağa geçiş yaptı.

Trumpın Türkiye ziyareti sonrası Gizli Servis yeni iz peşinde: Soruşturma derinleşiyor

İSTİHBARAT TEHDİT ETTİ, BEYAZ SARAY SESSİZ KALDI

NYT’ye konuşan kaynaklar, tespit edilen tehdidin spesifik olarak Katar’ın bağışladığı yeni jete değil, Trump’ın bindiği her türlü hava aracına yönelik genel bir suikast riskine işaret ettiğini bildirdi.

Tehdit detaylarının yönetim içinde kısıtlı tutulduğu ve Kongre’nin kilit isimleriyle paylaşılmadığı aktarıldı. Beyaz Saray konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, heyetin güvenliği için gerekli tüm adımların eksiksiz atıldığını ileri sürdü.

Trump'ın Türkiye ziyareti sonrası Gizli Servis yeni iz peşinde: Soruşturma derinleşiyor

Ankara’daki zirve sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump ise İran’ın hedefinde olduğunu doğrulamış ve "ABD liderini, yani beni ortadan kaldırmak istiyorlar. Her listede adım var. Şu ana kadar biraz şanslıydım," ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Türkiye ziyareti sonrası Gizli Servis yeni iz peşinde: Soruşturma derinleşiyor

GÜVENLİK AÇIĞI TARTIŞMASI

Gelişmelerin ardından gözler, Katar bağışladığı için hızlı bir şekilde modernizasyon sürecine sokulan ancak füze savunma sistemleri henüz tamamlanmayan 14 yaşındaki Boeing 747-8 uçağına çevrildi.

Trump'ın 1990'dan bu yana hizmet veren mevcut Air Force One jetlerinin yetersizliğinden uzun süredir şikayet ettiği bilinirken, askeri yetkililer de söz konusu uçakların planlanan sürelerin çok üzerinde kullanıldığını doğrulamıştı.

Yeni jet teslim edilene kadar "köprü" olarak tasarlanan Katar uçağının ise güvenlik zaafları nedeniyle sonbaharda yaklaşık bir ay süreyle bakıma alınacağı açıklandı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, uçağın sonbaharda ek yükseltmeler alacağını ve bu süreçte eski uçağın kullanılacağını duyurdu.

Öte yandan, The New York Times'ın jetin güvenlik açıklarıyla ilgili yaptığı ilk haberlerin ardından ABD hükümeti kapsamlı bir sızıntı soruşturması başlattı. Gazetecilerin telefon kayıtları ile jüri ifadelerinin talep edildiği soruşturmada Adalet Bakanlığı celpleri Perşembe günü geri çekti.

Gizli Servis Direktörü Sean Curran ise gazetecilere yaptığı değerlendirmede, koruma altındaki liderlere yönelik tehdit seviyesinin kurum tarihindeki en yüksek noktaya ulaştığına vurgu yaptı.

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