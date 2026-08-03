Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünleri açıkladı. Açıklanan verilere göre fiyatı en çok yükselen ürün ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler olurken, fiyatı en çok düşen ürün ise taze meyveler oldu.

Tüketici fiyatları bazında temmuzda fiyatı en çok artan ürün yüzde 50,42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde olarak öne çıkarken, fiyatı en çok düşen kalem ise yüzde 20,44 ile diğer taze meyveler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, temmuzda yüzde 50,42 olan ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerdeki fiyat artışını, yüzde 25,87 ile taze ya da soğutulmuş diğer sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi) ve yüzde 21,63 ile yumrulu sebzeler kategorileri takip etti.

Temmuzda fiyatı en fazla yükselen diğer ürünler arasında yüzde 14,53 ile meyvesi yenen taze ya da soğutulmuş sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak gibi), yüzde 12,34 ile tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri, yüzde 10,94 ile kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması, yüzde 9,96 ile çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler yerini aldı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ TAZE MEYVELERDE

Geride bıraktığımız ayda en fazla fiyat düşüşü, yüzde 20,44 ile taze diğer meyveler kategorisinde yaşandı. Bunu, yüzde 12,97 ile taze turunçgiller, yüzde 11,76 ile taze hurma, incir ve diğer tropikal meyveler, yüzde 10,99 ile yumurtalar, yüzde 10,29 ile taze ya da soğutulmuş yeşil yapraklı ya da saplı sebzeler, yüzde 5,38 ile kadın ve kız çocuk giysileri, yüzde 3,82 ile diğer giyim eşyaları ve yüzde 3,66 erkek ve erkek çocuk giysileri izledi.

TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyatları endeksine göre, temmuz ayında aylık çerçevede fiyatları en çok yükselen ürünler ile bunların bir önceki aya oranla değişim oranları şu şekilde:

Ürün/Hizmet Değer Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler 50,42 Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi) 25,87 Yumrulu sebzeler 21,63 Meyvesi yenen sebzeler, taze ve soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak gibi) 14,53 Tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri 12,34 Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması 10,94 Çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler 9,96 Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı 9,07 Biralar 7,39 İçkiler ve likörler 7,39

Temmuzda fiyatına en fazla indirim gelen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şu şekilde:

Ürün Değişim Oranı (%) Diğer meyveler, taze -20,44 Turunçgiller, taze -12,97 Hurma, incir ve diğer tropikal meyveler, taze -11,76 Yumurtalar -10,99 Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş -10,29 Kadın ve kız çocuk giysileri -5,38 Diğer giyim eşyaları -3,82 Erkek ve erkek çocuk giysileri -3,66 Diğer sütler ve krema -3,1 Bitkisel sıvı yağlar -3,07 Makarna, erişte, kuskus ve benzeri makarna ürünleri -2,98 Bebek giysileri (0-2 yaş) -2,9 Bebek ve çocuk ayakkabıları -2,9

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