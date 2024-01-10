TÜİK, Kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

10 Ocak 2024 10:03 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 10:59

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre, işsizlik oranı 2023 yılının Kasım ayında 0,4 puan artarak yüzde 9 seviyesine yükseldi. Böylece işsizlikte, 5 ay sonraki ilk artışı ortaya koydu.

Cinsiyete göre işsizlik, erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaşından büyük işsiz sayısı 2023 yılının Kasım ayında 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişiye çıktı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık artışla yüzde 16,5 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2023'te bir önceki aya kıyasla 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı 0,4 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,4 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, kasımda aylık bazda 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 52,9'a geriledi. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 olarak açıklandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 0,2 saat azalışla 43,8 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, söz konusu dönemde bir önceki aya göre 1,3 puanlık artışla yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,9 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.