Tüketici Konseyi 28’inci kez toplanıyor! Kurum ve kuruluşlar önerilerini gönderdi

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri fırsatçılara karşı korumak ve tüketicilerin yaşadığı mağduriyetleri en aza indirmek maksadıyla yeni kararların alınacağı Tüketici Konseyi’ni toplayacak. 28. Tüketici Konseyi, 4 Eylül Çarşamba günü Ankara’da bir araya gelecek.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA- Konseyde kamu kurum-kuruluşları başta olmak üzere tüketici derneklerinden gönderilen gündem önerileri de ele alınacak. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, tüketici davalarında davanın taraflarının ve işin mahiyetinin esas alınarak Tüketici Mahkemelerinin görevlerinin belirlenmesi ve bu mahkemelerin görev alanının tüm yönleriyle ele alınarak ihtiyaç analizinin yapılmasını önerdi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ise seyahat acenteliği belgesi olmadan kaçak seyahat acenteliği faaliyeti gösteren işletmeler ve bu konuda oluşan tüketici mağduriyetleri ile internet ve telefon aracılığıyla yapılan rezervasyon ve satışlar, yanıltıcı tanıtım ve reklamların görüşülmesini teklif etti.

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Türk Dişhekimleri Birliği’nin önerisi ise diş tedavilerinin neden pahalı olduğunu açıklar nitelikte oldu. Birlik önerisinde, diş hekimlerinin tedavi sunumunda kullandığı malzemelerin fırsatçılar tarafından çeşitli bahaneler öne sürülerek 5 kat artırıldığını belirterek “Sıhhi ürünler fırsatçıların yatırım aracı olmuştur. Özellikle anestezi ürünlerinden karpül satışları buna en önemli örnektir. Sonuç olarak bu tip ürünlerde maske satışındaki gibi tedbir alınması şart olmuştur. Öneri olarak gümrükte beyan edilen bedelin ‘belli bir oran fazlası’ dışında kâr edilerek satışı yapılamayacak şekilde bir tedbir alınmalıdır. Sağlık bu süreçte serbest piyasaya terk edilmemelidir” ifadelerine yer verdi.