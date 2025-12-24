Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki idari para cezaları ile tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda dikkate alınacak uyuşmazlıkların parasal sınırlarında yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması mecburi parasal sınırlar, bu yıl için yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranına göre düzenlendi.

Buna göre, gelecek yıl yapılacak başvurularda değeri 186 bin liranın altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya ilgili işleminin yapıldığı yerdeki hakem heyetine yapılabilecek.

Başvurunun gerçekleştirilebileceği ilçede tüketici hakem heyeti kurulmamışsa ilçe kaymakamlığına da müracaat edilebilecek.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması hâlinde uygulanacak idari para cezası 99 milyon 352 bin 237 liraya çıkarılacak.

Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme ve temerrüt hükümlerini ihlal eden, tüketicilerden kredi kullanma karşılığı haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere, her bir aykırı sözleşme veya işlem için 19 bin 827 lira idari para cezası uygulanacak.

