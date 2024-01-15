Türk bankaları 2025'te enflasyon muhasebesine geçecek

15 Ocak 2024 16:39 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 16:57

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre bahsi geçen kuruluşlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçecek.

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sene enflasyon muhasebesi uygulamayacak şirketlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?

Enflasyon muhasebesi, hisseler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar vb. parasal olmayan değerlerin, enflasyon ve varlığın değerine uygun olarak, satın alma gücüne en uygun şekilde hesaplanmasıdır. Yüksek enflasyon dönemlerinde, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik düzeltici işlemler yapılması gerektiğinde kullanılır. Bu yapılan teknik düzeltmeler “Enflasyon Muhasebesi” denir.