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Türk devletlerinin ortak markaları olacak! Devletler birbirinin şirketlerine destek kararı aldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türk devletlerinin ortak markaları olacak! Devletler birbirinin şirketlerine destek kararı aldı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk devletleri, ticarette önemli bir adım atıyor. 178 milyonluk nüfus ve 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip Türk devletleri, aralarındaki ticaret, sanayi, teknoloji ve hizmet sektörü faaliyetlerini geliştirmek için çalışma alanlarını genişletiyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek olan 2’nci Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarı’nda bir araya gelecek. 10-12 Haziran arasında yapılacak konferanslarda, ülkeler arasındaki ticarette yaşanan sıkıntılar gündeme getirilecek ve çözüm önerileri tartışılacak. Öte yandan Fuar’da, ülke markalarının birbirlerinde şubeleşmesine imkân oluşturacak olan ‘Franchise’ toplantıları yapılacak. Bu şekilde, Türk devletlerinin ortak markalarının oluşmasının önü de açılmış olacak.

ÖZBEKİSTAN’A TİCARİ ÇIKARMA

Bu arada, Türkiye’nin, Türk devletlerini de kapsayan çeşitli ticaret heyeti programları da devam edecek. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) organizasyonu ile 23-26 Haziran arasında Özbekistan Genel Ticaret Heyeti, Türk ve Özbek iş dünyasının katılımı ile Taşkent’te yapılacak. Organizasyon bununla da sınırlı kalmayacak ve önümüzdeki dönemde farklı tarihlerde Irak, İspanya, Dominik Cumhuriyeti, Mozambik, Kosova, Kamerun, Hindistan, Avustralya ve ABD’ye de ticaret ve alım heyeti programları düzenlenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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