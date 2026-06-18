Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin büyüme ve istihdamdaki itici gücü olduğunu belirterek, Türk müteahhitlerin 138 ülkede 563 milyar dolarlık proje üstlendiğini söyledi. Yılmaz, Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu ve Hicaz Demir Yolu gibi projelerin Türkiye’ye uzun vadeli stratejik kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

İnşaat ve yapı sektörünün Türk ekonomisinin büyüme lokomotifi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sektörün GSYH içindeki dolaylı payının çok yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinin 2002-2025 döneminde yıllık ortalama %5,3 büyürken, inşaat sektörünün %6,8 büyüdüğünü ifade eden Yılmaz, sektörün istihdamda da 2,2 milyon kişinin üzerine çıktığını kaydetti.

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin düzenlediği “İnşaat Zirvesi Türkiye” programında konuşan Yılmaz “Firmalarımız bugüne kadar 138 ülkede 563 milyar dolara yakın proje üstlendi. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 45 Türk firması yer alıyor. Firma sayısında Çin’den sonra dünya ikincisiyiz” dedi.

Türk müteahhitlerine yeni rota: Savaşların maliyeti bitiyor kazanç dönemi başlıyor

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Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu ve Hicaz Demir Yolu gibi projelerin sadece yol değil; enerji, dijital ve ticaret rotaları olduğunu belirten Yılmaz “Savaşlar bölgeye ve Türkiye’ye maliyet getirdi ama orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Amacımız küresel ölçekte rekabet gücü yüksek bir inşaat ekosistemi geliştirmektir” diyerek hükûmetin sektöre desteğinin süreceğini vurguladı.

Türk müteahhitlerine yeni rota: Savaşların maliyeti bitiyor kazanç dönemi başlıyor

Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat da “Körfez’de yaşanan savaşın gösterdiği şekilde Hicaz ve Körfez bölgelerinde alternatif koridorların oluşturulması müteahhitlik sektörü için çok önemli vizyon göstermektedir. Suriye ve Ukrayna’nın yeniden imarı da önümüzdeki süreçte uluslararası müteahhitlik sektörü için çok önemli alanlardır” dedi.



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