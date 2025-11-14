Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER) Başkanı Doğa Can Bayram, Türkiye’nin elektrik sisteminin bağımsız yönetimi için 5 GW depolama kurulu gücü gerektiğini belirterek, “Depolama ile 5-15 gigavat arası bir batarya kapasitesine ulaştığımızda ülkeyi başka bir havuza bağlı olmadan, tamamen bağımsız şekilde ‘ada gibi’ yönetebiliriz. Bu, ulusal enerji güvenliği açısından son derece stratejik bir yatırım” dedi.

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Bayram, şebekeyi bağımsız yönetmenin bir diğer şartının da rüzgâr ve güneş yatırımlarında dengelemeyi sağlayacak depolama kapasitesi olduğunu ifade ederek, “Türkiye 35 gigavat depolamalı elektrik yatırımı ön lisansı verdi. 2026 yılı ilk yarısında 300 megavat, 2026’nın tamamında ise 1.500 megavat (1,5 gigavat) kurulu gücün devreye girmesi bekleniyor. Depolama kapasitesinin belirli seviyeye gelmesi, Türkiye’yi dış etkilere karşı daha dayanıklı hâle getirecek” diye konuştu.

Depolama sistemlerinin maliyetine de değinen Bayram, “35 gigavat depolama yatırımı için sadece batarya kısmında 8,75 milyar dolar yatırım gerekiyor. Bugün depolama projelerinde yerlilik oranı yüzde 40. Bu oran Avrupa’ya kıyasla oldukça yüksek” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan EDEDER tarafından 2’inci Enerjinin Geleceği ve Depolama Kongresi düzenlenecek. 3 Aralık’ta düzenlenecek kongrede enerji depolamanın yol haritası belirlenecek.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası