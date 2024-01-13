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    Türkiye'de İş Dünyası kadın girişimcilerle el ele verdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bugüne kadar attığı her adımda kadınların sesi olan Türkiye’de İş Dünyası dergisi, bunlara bir yenisini daha ekledi.

    Türkiye&#039;de İş Dünyası kadın girişimcilerle el ele verdi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ile el ele veren dergi, ocak ayı sayısının lansmanını kadın girişimcilerle birlikte kutladı. Derginin son sayısında yer alan ve yönetim kurullarındaki eşitsizliği gözler önüne seren kadın dosyası zirveye damga vururken, başarılı girişimci kadınlara da ödülleri verildi. Dergide ayrıca Türkiye’nin en vizyoner isimlerinden biri olan BMC CEO’su Murat Yalçıntaş’ın savunma sanayindeki başarı hikâyesine ve Türk Devletleri Teşkilatı dosyasına yer verildi.

    Zirvenin açılışında konuşan Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve YAPDER Başkanı Celal Toprak “Dergimizin son sayısında arkadaşlarımız bir kadın dosyasına yer verdi. Burada yönetim kurullarındaki eksiklik dile getirildi. Daha çok kadının yönetim kurullarında yer alması ve yaşamda daha etkin olması için böyle bir zirve düzenliyoruz. Amacımız bu zirvede başarılı olan kadınları kamuoyu ile buluşturarak farkındalık oluşturmak” dedi.

    Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Başkanı Senur Akın Biçer ise “1990’larda bütün girişimcilerin yüzde 9’unu kadınlar oluştururken  2020’de bu oran yüzde 16’ya yükseldi.  Bu ilerleme sevindirici, ancak yeterli değil. Bu oranın toplumsal refahımızı artıracak düzeye erişmesi için kadınlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için eğitimin yanı sıra kişisel gelişim, katılımcılık ve cinsiyet ayrımcılığının kaldırılması gibi noktalarda da politikalar geliştirilmeli” diye konuştu.

    İLHAM VEREN KADIN LİDERLER

    Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi birbirinden önemli iş insanlarını bir araya getirdi. İlham veren lider kadınların konuştuğu panelde moderatörlüğü Envoyo Kurucu Yönetici Ortağı Özge Yürür üstlenirken, konuşmacılar arasında Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yanındayız Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem yer aldı. Erdem konuşmasında toplumda kadının yerinin güçlendirilmesine dikkat çekerken, Demet Sabancı Çetindoğan ise kadın girişimcileri desteklemek amacıyla kurdukları Shopsa ile  360 markaya ve 300 binden fazla ürüne ulaştıklarını dile getirdi. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > Türkiye'de İş Dünyası kadın girişimcilerle el ele verdi
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